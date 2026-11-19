Группа компаний Mont и российская ИТ-компания «ИВА360» (входит в контур IVA Technologies) заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках совместной работы партнерам Mont станет доступна IVA 360 — единая цифровая экосистема для корпоративных коммуникаций и совместной работы, объединяющая видеоконференции, мессенджер, вебинары, трансляции, корпоративную почту и календарь, облачное хранилище и ИИ-ассистента.

Партнерство расширит предложение Mont в сегменте корпоративного ПО и предоставит заказчикам комплексную отечественную альтернативу разрозненным коммуникационным сервисам.

IVA 360 объединяет в одном пространстве инструменты для повседневного взаимодействия сотрудников и проведения масштабных онлайн-мероприятий. Платформа поддерживает видеовстречи с более чем 300 активными участниками на экране и вебинары до 10 тыс. пользователей. Встроенный ИИ-ассистент автоматически формирует протоколы встреч, транскрибирует аудиозаписи и обеспечивает синхронный перевод на 22 языка. В состав экосистемы также входят корпоративный мессенджер, почта и календарь, а облачное хранилище «IVA 360 Диск» дополнено онлайн-редактором документов и презентаций.

Платформа ориентирована на организации, которым важно объединить коммуникационные инструменты в единой управляемой среде и обеспечить выполнение требований законодательства в области информационной безопасности. IVA 360 включена в Единый реестр российского программного обеспечения и соответствует требованиям ФСТЭК. Решение поддерживает интеграцию с корпоративными каталогами Active Directory, LDAP, FreeIPA и Keycloak, а также SSO. Заказчики могут выбрать облачную модель использования или развернуть платформу в собственной инфраструктуре, в том числе в закрытом контуре.

Важное преимущество IVA 360 — интеграция с решениями экосистемы IVA Technologies. Платформа совместима с аппаратными терминалами и профессиональным видеооборудованием, поддерживающим SIP и H.323. Это позволяет партнерам Mont предлагать заказчикам комплексные проекты корпоративных коммуникаций и расширять возможности для кросс-продаж.

«Включение IVA 360 в портфель Mont — это важный шаг в развитии нашей экосистемы отечественных ИТ-решений. Мы расширяем ассортимент высококачественных продуктов российской разработки, предоставляя партнерам и заказчикам больше выбора и возможностей для построения современной корпоративной инфраструктуры», — сказал Михаил Шамарин, директор по корпоративным решениям компании Mont.

«Для нас сотрудничество с Mont — возможность расширить присутствие IVA 360 на рынке. Мы предлагаем не просто набор коммуникационных инструментов, а единую экосистему, которая помогает компаниям отказаться от разрозненных сервисов и выстроить целостную цифровую среду. При этом мы готовы сопровождать партнеров на всех этапах работы с проектами: от подбора архитектуры и лицензирования до технической поддержки и обучения специалистов. Объединение экспертизы наших команд позволит повысить качество внедрений и ускорить реализацию проектов», — отметил Юрий Матвеев, генеральный директор «ИВА360».