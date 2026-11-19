Т2, российский оператор мобильной связи, посчитал мобильный интернет-трафик до серверов PlayStation с момента запуска игры GTA VI – рост составил 40% по сравнению с данными до старта предзагрузки. Лидеры по скачиванию – регионы, где ранее Т2 запустил технологию 5G. В тройку вошли Челябинск, Красноярск и Пермь. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Аналитики Т2 проанализировали интернет-трафик до серверов PlayStation с начала старта предзагрузки GTA VI. Ежедневный трафик вырос на 40% по сравнению с показателями в октябре и в ноябре до старта скачивания.

Клиенты Т2 скачивали GTA VI с помощью технологии 5G. Лидеры по потреблению – Челябинск, Красноярск, Пермь и Екатеринбург. 18 ноября, накануне официального релиза, трафик в PlayStation превысил 71 терабайт – это эквивалентно скачиванию 330 копий GTA VI. Показатель стал рекордным за все время наблюдений. Помимо старта предзагрузки, на росте трафика могла сказаться масштабная распродажа игр в PlayStation в преддверии «Черной пятницы».



