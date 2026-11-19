Сельчане получили ускоренный интернет и голосовую связь «МегаФона». В Мундыбаше инженеры установили новое телеком-оборудование, что позволило нарастить скорость передачи данных и увеличить зону LTE-покрытия. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Теперь устойчивый сигнал доступен не только в центральной части поселения, но и на окраине: улицах Партизанской, Дзержинской и Красноармейской. Средние интернет-скорости выросли почти на треть, а максимальная скорость загрузки достигла 110 Мбит⁄с.

Абоненты в Мундыбаше теперь могут без задержек пользоваться цифровыми сервисами, государственными порталами, мессенджерами и видеохостингами в любой точке населенного пункта. Вместе с тем, местным жителям стало комфортнее звонить по технологии VoLTE: она гарантирует мгновенное соединение и позволяет одновременно вести разговор и отправлять файлы, искать информацию или смотреть видео в высоком разрешении.

Мундыбаш расположен рядом с федеральной автотрассой, соединяющей Новокузнецк и Таштагол, что делает его важным логистическим узлом для туристов по пути в Шерегеш. Теперь здесь им будет удобно сверить свой маршрут по навигатору. Помимо этого, воспользоваться качественной мобильной связью будет комфортно и пассажирам поездов — в поселке находится железнодорожная станция, на платформе абоненты смогут следить онлайн за расписанием и пользоваться мобильными приложениями, ожидая отправления.

В 2026 г. специалисты «МегаФона» провели модернизацию телеком-инфраструктуры в селах Кемеровской области. Более 40 отдаленных населенных пунктов региона получили расширенное LTE-покрытие и высокие скорости интернета.

«Запуск новой базовой станции в Мундыбаше — часть долгосрочной стратегии по обеспечению качественной связью удаленных территорий. Мы стремимся к тому, чтобы стабильный скоростной интернет был доступен в населенных пунктах области, ведь именно это создает для жителей новые возможности для комфортного использования цифровых сервисов», — отметил руководитель технического отдела «МегаФона» в Кемеровской области Иван Воронин.