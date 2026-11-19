МТС проанализировала динамику подключения компаний Республики Бурятия к высокоскоростному проводному интернету. С начала 2026 г. количество компаний малого и среднего бизнеса, использующие фиксированную сеть, выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Большую часть подключений – более 80% – пришлось на малый и средний бизнес республики. Наиболее активно в Бурятии к фиксированной сети МТС присоединялись компании из сферы ритейла: супермаркеты, пекарни, аптеки, магазины «у дома» и общепит. С начала 2026 г. количество подключений в этом сегменте увеличилось на 120%. Проводной интернет чаще стали использовать и крупные организации, в том числе производственные компании и общественные учреждения.

Чаще всего компании Бурятии выбирают интернет на скорости 100-300 Мбит/с. Такой пропускной способности достаточно, чтобы работать с большими объемами данных, обеспечивать защиту информации, интегрировать корпоративные облачные сервисы, системы для управления и автоматизации работы с клиентами и платформы видеоаналитики.

«Рост подключений фиксированной сети в Бурятии показывает, что предприятия региона закладывают основу для будущего развития. Чтобы оставаться конкурентоспособными, компании собирают ИТ-системы в единую архитектуру, где проводной интернет становится базой для автоматизации бизнес-процессов, в том числе логистики, телеметрии, бесперебойного учета товаров и услуг и других цифровых решений причем не только для внутреннего пользования, но и для клиентов бизнеса. Например, в начале года мы построили проводную сеть и запустили Wi-Fi-зоны в здании нового пассажирского терминала аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ, где интернет доступен пассажирам и сотрудникам аэровокзала», – отметила директор филиала МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.