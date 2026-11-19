Компания «СКБ Контур» объявила о запуске автоматического роуминга для трансграничного электронного документооборота (ТЭДО). Новый механизм позволяет российским компаниям быстрее подключать зарубежных контрагентов.

Пользователи «Контур.Диадока» теперь могут самостоятельно искать зарубежных контрагентов и приглашать их к обмену электронными документами без подачи заявок на настройку роуминга операторам ЭДО. Найти иностранного партнера можно двумя способами: указать его бизнес-идентификатор (аналог российского ИНН) вместе с оператором ЭДО или воспользоваться идентификатором участника ЭДО. После отправки и подтверждения приглашения компании смогут обмениваться электронными документами.

Ранее для начала обмена с иностранным партнером пользователь «Диадока» должен был подать заявку на подключение роуминга. После этого специалисты российского и зарубежного операторов вручную настраивали связь между компаниями. Процедура могла занимать несколько дней, поскольку требовала согласованных действий обеих сторон.

Первыми зарубежными операторами, с которыми «Контур» реализовал автоматическую настройку роуминга, стали белорусский «Бидмартс» и казахстанский iDocs. Функциональность доступна клиентам «Диадока», которые уже используют электронный обмен документами с зарубежными контрагентами.

По мере технической готовности партнеров Контур планирует подключать к автороумингу новых зарубежных операторов. Для тех, кто пока не поддерживает эту функцию, сохранится прежний порядок подключения по заявке.

Виктория Ермакова, менеджер продукта ТЭДО в «СКБ Контур», сказала: «Автоматическая настройка позволит развивать трансграничный ЭДО без увеличения объема ручной работы при подключении новых участников. Для компаний это означает возможность быстрее связываться со своим зарубежным контрагентом и сразу запускать обмен документами. Это особенно важно по мере расширения географии обмена и роста числа организаций, работающих с зарубежными партнерами. Чем больше операторов подключится к автороумингу, тем проще и удобнее компаниям будет начинать трансграничный обмен».

«СКБ Контур» развивает трансграничный ЭДО с 2024 г. Электронный обмен документами работает с Белоруссией, Китаем, Казахстаном и Узбекистаном. Компания также прорабатывает запуск ТЭДО с Вьетнамом. В планах – дальнейшее расширение географии на другие страны ЕАЭС, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.