Согласно данным медиа-проекта «Киберболоид. Аналитика», на сектор финансов и страхования (FinSec) пришлось около 25% всех зафиксированных киберинцидентов в России. В среднем на одного клиента было выявлено 2688 инцидентов, из них 713 — это заражение вредоносным программным обеспечением, а 577 — внутренние угрозы (действия сотрудников и подрядчиков, создающие риски). Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

«Сектор финансов и страхования стал наиболее атакуемым из-за сочетания нескольких факторов. Крупные предприятия отрасли обладают обширной цифровой инфраструктурой и ценными данными, а нарушение их работы потенциально способно повлиять на связанные с ними организации. Сказались и сезонный рост деловой активности в III квартале, а также развитие ИИ-инструментария, упрощающего проведение атак», — отметил директор по развитию сервисного портфеля ГК «Солар» Дмитрий Иванов.

«Киберболоид.Аналитика» — это интерактивные онлайн-дашборды, отображающие ландшафт киберугроз в разрезе ключевых отраслей экономики и основных типов атак. Новый бесплатный инструмент агрегирует и визуализирует данные из систем крупнейшего коммерческого центра противодействия атакам в России Solar JSOC. Вся информация ежемесячно обновляется и выкладывается в онлайн-медиа об информационной безопасности — «Киберболоид».

«До сих пор глубокая аналитика по киберугрозам оставалась уделом закрытых коммерческих Threat Intelligence-платформ. За эти данные компаниям приходилось платить. Мы решили сломать этот барьер, сделав профессиональный инструмент по-настоящему публичным и удобным. Это полностью вписывается в нашу миссию — формировать среду осознанной киберготовности», — сказал Дмитрий Иванов.

Дашборды рассчитаны не только на ИБ-специалистов, но и на журналистов, отраслевых аналитиков, топ-менеджмент компаний, которым важно понимать, как меняется ландшафт рисков для их сферы каждый месяц.

Все компании, данные которых учитываются в дашбордах, представляют сегмент Large Enterprise и Enterprise c количеством сотрудников от 500-1000 человек и более, оказывают услуги в разных регионах России. Указанные цифры — число инцидентов, которые были подтверждены заказчиками как несанкционированные действия, в пересчете на одну организацию.