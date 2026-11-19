Трудности с пониманием кода, сгенерированного ИИ, оказались самой распространенной проблемой при использовании нейросетей в разработке — на них указали 42% участников исследования ИТ-холдинга «Т1» и издания Tproger. Эта проблема упоминалась чаще, чем ошибки самих нейросетей. Об этом CNews сообщил представитель «Т1».

Еще 39% опрошенных отметили, что на проверку и ревью кода, созданного с помощью ИИ, уходит больше времени. 36% указали, что нейросетям не хватает контекста: они не учитывают существующую кодовую базу и правила команды. В результате разработчикам приходится тратить ресурсы на адаптацию кода к проекту.

Особенно заметна эта проблема при использовании ИИ-агентов. Среди тех, кто поручает агенту выполнение задачи целиком, 51% сообщили, что в итоге им сложно разобраться в коде, написанном ИИ. Среди респондентов, использующих ИИ преимущественно для советов и подсказок, таких ответов было 31%. При этом, 59% пользователей, которые запрашивают у ИИ отдельные подсказки, сталкиваются с ошибками и галлюцинациями нейросетей. Среди тех, кто поручает задачу ИИ агенту целиком, таких жалоб значительно меньше — всего 17 %

Еще один вызов связан с организацией работы. Во многих компаниях до сих пор нет системного подхода к тому, какие задачи можно отдавать нейросетям, как проверять сгенерированный код, и кто несет за него ответственность. Среди участников исследования, 43% сообщили, что у них пока нет явных правил использования ИИ, а обязательная проверка результата прописана только у 10%.

«Больше половины опрошенных специалистов ждут, что ИИ будет выполнять основную часть задач, а разработчики сосредоточатся на их постановке и проверке результата. При этом для бизнеса главное — быстрее выводить продукты и услуги на рынок, не теряя при этом в качестве. Мы видим запрос с обеих сторон, а потому планируем перейти от точечного применения технологии к ИТ-производству, где ИИ задействован на всех этапах разработки с учетом требований безопасности. Сделать вайбкодинг по-настоящему доверенным — задача, которую мы решаем в нашем продукте прямо сейчас», — сказал Сергей Полиненко, продуктовый лидер платформы «Сфера» ИТ-холдинга Т1.

Исследование также показало, что разработчики, в целом, активно используют ИИ в повседневной работе, ускоряя выполнение ряда задач: 73% участников опроса обращаются к таким инструментам почти каждый день, а 78% отмечают, что справились с последней задачей быстрее, чем с аналогичной без использования нейросети. При этом только 8% сообщили, что проходили обучение работе с ИИ внутри компании. Чаще всего участники осваивали инструменты самостоятельно — на собственных проектах.