Покупатели готовы платить больше при закрытии сделки, однако рассчитывают сразу получить две трети компании. Вопрос контроля стал главным предметом разногласий на российском рынке технологических слияний и поглощений. Об этом CNews сообщили представители «Акселератора ФРИИ».

«Акселератор ФРИИ» и IPO Advisory Board при участии информационного агентства АК&М представили второе ежегодное исследование M&A Tech 2026 «Ждать нельзя продавать». Аналитики изучили ожидания продавцов и покупателей технологических компаний, причины срыва сделок и факторы, влияющие на оценку ИТ-бизнеса.

Главный вывод исследования – за год разрыв между ожиданиями сторон по доле цены, выплачиваемой при закрытии сделки, сократился почти вчетверо: с 22,2% до 5,9%. Покупатели готовы выплачивать сразу в среднем 54,1% цены сделки стоимости компании против 36,6% годом ранее. При этом ожидания продавцов практически не изменились: как и в 2025 г., они рассчитывают получить сразу около 60% цены сделки. По отложенным платежам (earn-out) разрыв также сократился – с 14,8% до 2,7%.

При этом сохраняются существенные разногласия по вопросу контроля. Покупатели рассчитывают получить в среднем 66,7% капитала компании сразу после закрытия сделки, тогда как продавцы готовы передать 39,4%. Более того, 77% продавцов согласны передать лишь миноритарную долю до получения основной части оплаты.

Исследование также выявило расхождение между предложением и спросом на технологические активы. За последний год 46% опрошенных продавцов не получили ни одного предложения о покупке бизнеса, а среди компаний с выручкой менее 200 млн рублей этот показатель достиг 57%. При этом 7 из 11 покупателей ориентируются на приобретение компаний с выручкой от 200 млн рублей.

Несмотря на снижение ключевой ставки с 21% до 14%, заметного оживления сделок участники исследования не зафиксировали. Восемь из 11 покупателей сообщили, что ставка не влияет на темпы их приобретений, а 10 из 11 назвали собственные средства основным источником финансирования сделок.

Данные M&A-практики авторов (101 обращение к стратегическим покупателям, 70 отказов) показывают, что на начальном этапе переговоры чаще всего прекращаются из-за отсутствия потребности покупателя в активе (49% отказов). Цена становится причиной лишь в 1% случаев. На более поздних стадиях картина меняется: по данным опроса продавцов, чьи наиболее продвинутые переговоры остановились, 45% называют причиной разногласия по цене, 36% – смену людей на стороне покупателя, 32% – несогласие со структурой сделки.

Станислав Завершинский, руководитель практики стратегии, M&A и IPO «Акселератора ФРИИ»: «Год назад мы советовали сводить разрыв ожиданий через earn-out. Теперь о деньгах стороны почти договорились, и спор переместился в плоскость контроля над компанией. Это хорошая новость, потому что контроль можно разделить формулой и обязательствами. При этом решение о продаже бизнеса остается сложным: каждая компания уникальна, а у самой сделки десятки параметров – от формы оплаты до условий отложенных выплат. Поэтому собственникам важно не проходить этот путь в одиночку, а привлекать профессиональных консультантов».

По оценке авторов, в 2027 г. сделки станут поэтапнее: схему с опционами предпочитают большинство опрошенных покупателей. Банки и финансовые группы сохранят роль крупных покупателей ИТ-компаний (их доля в ИТ-сделках, по данным АК&М, выросла с 9% до 21%), снижение ставки же само по себе средний сегмент не оживит.

Об исследовании. В его основу легли 44 анкеты (33 продавца и 11 покупателей) и 28 глубинных интервью (15 продавцов и 13 покупателей и инвесторов), проведенных в сентябре – октябре 2026 г. Среди участников анкетирования со стороны покупателей – технологические и отраслевые компании, инвестиционные фонды и холдинги. Часть участников прошла оба формата, поэтому результаты анализировались раздельно. Дополнительно использованы данные о 101 обращении к стратегическим покупателям из M&A-практики авторов и база АК&М из 100 ИТ-сделок с известной или оцененной стоимостью за январь 2023 – апрель 2026 г.