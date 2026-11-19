Компания «ГранумСолюшенс» (входит в состав холдинга «Цифровые Инженерные Системы») объявила о выходе российского программного обеспечения GranumFlow.

ПО GranumFlow предназначено для моделирования динамики сыпучих сред методом дискретных элементов (МДЭ или DEM – Discrete Element Method). Такой подход необходим, когда натурные испытания дороги, длительны или невозможны: он показывает поведение сыпучей среды в оборудовании до его изготовления. Расчету поддается широкий класс оборудования — питатели, бункеры, пересыпные узлы, рудоразмольные мельницы, грохоты, дробилки, конвейерные тракты и многое другое.

Потенциальный ущерб от неэффективной работы оборудования в горно-металлургической отрасли достигает 40%. Например, стоимость одного часа простоя шаровой мельницы диаметром 7–9 метров составляет от 1 до 5 млн руб., ремонт пересыпного узла обходится порядка 10 млн руб., а упущенная на 20% прибыль от снижения эффективности тяжелого грохота может превышать 100 млн руб. в год. Численное моделирование и технология цифровых двойников становятся сегодня критически важными для российской горно-металлургической промышленности в условиях ухода западных поставщиков и новых технологических вызовов.

GranumFlow дает возможность выполнять полный цикл моделирования динамики сыпучих сред, сводя к минимуму использование сторонних CAD-программ. Гибкая архитектура с возможностями расчета мультифизических систем позволяют быстро добавлять новые функции, выполнять интеграции со сторонними решателями, подготавливать геометрические модели и использовать возможности постпроцессинга, кастомизированные под задачи клиента.

Применение ПО GranumFlow позволяет перенести натурные испытания в цифровую среду и добиться следующих результатов: обосновать модернизацию действующего оборудования точными расчетами; обеспечить высокую достоверность моделирования за счет верифицированных исходных данных, получаемых в лаборатории GranumLab; сократить трудозатраты на проектирование и оптимизацию оборудования на 35–50%; снизить CAPEX на 15% за счет оптимизации параметров работы оборудования и энергопотребления без потери производительности; снизить OPEX на 20% благодаря предиктивному планированию замены футеровки.

GranumFlow является частью экосистемы Granum, разработанной для полного цикла исследования и оптимизации оборудования и процессов переработки сыпучих материалов. Помимо GranumFlow, в состав экосистемы также входят: GranumLab – проектно-исследовательский центр сыпучих материалов; SmartGranum – система поддержки принятия решений на базе цифрового двойника рудоподготовительного передела.

Программный комплекс GranumFlow состоит из трех основных компонентов:

Препроцессор, позволяющий создавать и настраивать численную модель исследуемого процесса с использованием универсального интуитивно понятного графического интерфейса. Компонент обладает множеством функций: параметризация всех элементов моделируемой системы при помощи математических выражений; импорт граничного и сеточного представления геометрии из любой CAD-системы; встроенный CAD-модуль для построения упрощенных параметризованных моделей; генерация трехмерных сеток, создание и управление стационарными и динамическими источниками частиц с заданным пространственным и временным распределениями и многое другое.

Решатель для уравнений движения твердых частиц с учетом их взаимодействия друг с другом, с элементами оборудования, а также с окружающей средой. Он позволяет контролировать ход выполнения численного расчета и оценивать эффективность процесса моделирования в режиме реального времени. Среди основных особенностей: поддержка любых CPU & GPU устройств для эффективного распараллеливания вычислений; адаптивный шаг интегрирования по времени; гибкая настройка алгоритмов детектирования контактов; поддержка одинарной и двойной точности вычислений.

Постпроцессор для обработки и визуализации расчетных данных. Компонент состоит из инструментов постобработки результатов численных расчетов и предназначен для сбора, анализа, визуализации и экспорта данных моделирования. С его помощью можно воспроизвести трехмерную динамическую картину моделирования, отобразить результаты в виде графиков, сохранить неподвижное изображение, создать видео или экспортировать данные в виде, доступном для обработки во внешнем программном обеспечении. Особенностями компонента являются: создание произвольных сценариев обработки данных при помощи цепочки фильтров; высококачественный и быстрый рендеринг миллионов объектов на сцене; произвольное совмещение различных графиков на одном макете; одновременный анализ данных нескольких расчетов; гибкая настройка экспорта изображений и анимаций в продакшн-качестве.

В дальнейшем планируется дополнить GranumFlow следующими функциями: специализированные версии с упрощенным интерфейсом под решение типовых задач; интеграция со сторонними решателями (гидро- и газовая динамика, механика деформируемого твердого тела и др.); SPH-решатель для моделирования гидродинамических процессов; встроенный оптимизационный решатель для калибровки материалов и оптимизации геометрии оборудования; поддержка плавающих сетевых лицензий (Floating License); поддержка скриптов через Python API и интеграция AI API (ИИ-ассистент); постоянное пополнение CAD-модуля готовыми формами; поддержка несферической формы частиц.

ПО поставляется в формате коммерческих лицензий, выполнения расчетов под ключ экспертами компании или индивидуальной разработки расчетных модулей под задачи заказчика.

Для пользователей действуют условия:

«Параметрическая модель в подарок»: бесплатная разработка упрощенной параметрической модели оборудования заказчика при покупке лицензии на ПО.

Бесплатные лабораторные исследования: владельцы лицензий GranumFlow с действующей технической поддержкой получают возможность исследования образцов сыпучего материала в GranumLab без дополнительной оплаты за услуги лаборатории – определение коэффициентов статического трения, сопротивления качению и ударного восстановления для одного образца сухой сыпучей среды и одного образца защитного покрытия.

«Мы делаем производственные процессы предсказуемыми и управляемыми. Миссия нашей компании — дать инженерам отечественные инструменты для создания эффективного оборудования и оптимизации технологических процессов. GranumFlow создан на базе более восьмилетнего опыта моделирования: за это время наша команда выполнила более 70 проектов для горно-металлургической отрасли», — сказал генеральный директор «ГранумСолюшенс», к.т.н. Андрей Феоктистов.