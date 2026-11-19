«Гарант» обновил LegalTech-сервис «Экспресс Проверка контрагентов». Об этом CNews сообщил представитель «Гаранта».

«Экспресс Проверка контрагентов 2.0» включает комплексную информацию о контрагентах с автоматически рассчитываемыми индексами риска, в том числе индексами благонадежности, финансовой устойчивости и кредитоспособности. Его обновление проведено с учетом современных технологий. Улучшен интерфейс: работать с сервисом можно с любого устройства. Адаптивная верстка обеспечивает удобное отображение информации на смартфонах, планшетах и компьютерах.

Существенно расширен набор данных. Так, для юридических лиц доступны более подробные сведения о государственных контрактах, арбитражных делах, имуществе и активах. Обновленные возможности мониторинга помогут отслеживать изменения в интересующих организациях и получать уведомления по электронной почте. Также реализован быстрый доступ к важным контрагентам: результаты работы можно сохранять, а к списку основных контрагентов – возвращаться прямо с главной страницы сервиса.

Важная информация теперь еще доступнее. Улучшенный поиск помогает быстрее находить нужную организацию или индивидуального предпринимателя, в том числе по Ф.И.О. руководителя или ИП. Модернизирована карточка компании: понятная навигация и удобное расположение разделов позволяют быстрее находить нужные данные и работать с результатами проверки.

Сервис «Экспресс Проверка контрагентов 2.0» поможет собрать и структурировать информацию о контрагенте, оценить потенциальные риски и принять обоснованное решение о доверии к организации или предпринимателю.