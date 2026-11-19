«ЕвроХим» представил цифровую платформу научно-практического опыта «АгроЗнание» — интеллектуальный продукт, в котором аккумулирован многолетний опыт компании, наработанный в разных частях мира, в различных почвенно-климатических зонах. С этой недели сервис доступен для рынка России и СНГ. Об этом CNews сообщили представители «ЕвроХим».

Коммерческий директор «ЕвроХима» по России и СНГ Сергей Михайлов отметил, что в условиях меняющихся климата, рыночной конъюнктуры и требований к агропроизводству все большее значение приобретает умение адаптироваться. Хозяйствам приходится принимать решения в режиме «здесь и сейчас», а устойчивость бизнеса определяется способностью управлять рисками.

Ответом на этот запрос стал проект «АгроЗнание», который бесплатно предоставляет доступ к опыту компании «ЕвроХим» за 25 лет практики в поле. В основе платформы — более 2,5 тыс. полевых опытов, схем питания культур, аналитика эффективности применения марок минерального питания для решения конкретных агрономических задач. Помимо этого, в системе аккумулированы вебинары и подкасты, созданные агрономической командой компании по самым актуальным темам последних сельскохозяйственных сезонов.

«Это не общие знания из интернета, а накопленный за последние 25 лет опыт. Каждая рекомендация подкреплена конкретным отчетом по агроиспытаниям, поэтому мы всегда можем подтвердить ее реальными результатами. Платформа полностью бесплатна для всех потребителей. Мы хотим, чтобы эти знания помогали аграриям находить эффективные решения для своих хозяйств», — сказал Сергей Михайлов.

Главное преимущество продукта — собственная уникальная по масштабу и глубине база данных с ИИ-ядром от агрономической команды ЕвроХима. При этом «АгроЗнание» принципиально отличается от генерализованных ИИ-моделей. Большинство их рекомендаций по теме опираются на слабо выверенные материалы и общеакадемические источники без должной экспертной верификации, а также не принимают во внимание локальную специфику. Ответы платформы «ЕвроХима» же формируются строго на основе структурированной базы собственных полевых и технических испытаний. Каждая рекомендация ссылается на соответствующий источник, а ответ учитывает культуру, регион, фазу развития растения и доступные продукты.

«Технологии сегодня развиваются настолько быстро, что теоретическое знание за ними не успевает. В быстро меняющихся условиях современному фермеру зачастую некогда обращаться к фундаментальному допобразованию — проверенные практические рекомендации нужны здесь и сейчас. Наша система предоставит доступ к наработкам агрономической команды в удобном цифровом формате моментально и в соответствии с текущим запросом», — сказала директор департамента маркетинга Татьяна Гребенникова.

Новая платформа будет органично дополнять работу квалифицированных агрономов, помогая профессионалам отрасли быстрее находить и применять накопленную информацию в повседневной работе. В дальнейшем агрономическая база будет актуализироваться и пополняться новыми данными, чтобы опыт компании становился еще доступнее для участников аграрного рынка.

«ЕвроХим» отметил хозяйства-инноваторы, которые внесли вклад в развитие современных агропрактик и накопление практического опыта для отрасли. Их работа внесла существенный вклад в развитие цифровой платформы «АгроЗнание», пополнив ее реальными кейсами применения удобрений и эффективных агротехнологических решений. Среди отмеченных хозяйств — агропредприятия из Ростовской, Волгоградской областей и других регионов России.