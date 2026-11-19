В «Новостях» «Дзена» появился интерактивный раздел «Прогнозы»: теперь пользователи могут не только узнавать о событиях из публикаций СМИ, но и предполагать, как они будут развиваться дальше.Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Выйдет ли Даниил Медведев в полуфинал Итогового турнира ATP? Пойдет ли снег в Москве в новогоднюю ночь? Успеют ли игроки пройти сюжет GTA VI за первые сутки после релиза? Сделать прогноз можно в новостном материале или в отдельном разделе «Дзена».

Для ответа достаточно выбрать «Да» или «Нет». Распределение голосов остается скрытым до определения исхода события. После этого читатели смогут проверить свое предположение и узнать, какой вариант поддержало большинство, а по каким вопросам мнения разделились.

По данным исследования «Дзена», 51% россиян после чтения новостей обсуждают с друзьями и родственниками, как могут развиваться события. «Прогнозы» позволяют поделиться своими ожиданиями непосредственно во время чтения, а позднее сопоставить их с результатом.

«В «Дзене» представлены 5 тыс. СМИ, которые ежедневно публикуют сотни тысяч материалов. Пользователи не только следят за новостями, но и обсуждают возможное развитие событий. С «Прогнозами» мы объединяем эти сценарии на одной платформе: здесь можно узнать о событии, поделиться своим предположением и позже проверить, насколько оно оказалось верным. Так у пользователей появляется дополнительный повод возвращаться к новостям», — сказала Анна Горбик, директор по продукту «Дзена».