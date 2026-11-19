Ателье Caviar представило четыре кастомных смартфона и две модели умных очков Ray-Ban. В основу дизайна легла узнаваемая эстетика культовой серии GTA, на которой выросло не одно поколение игроков. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

К выходу новой GTA Caviar создал коллекцию, вдохновленную эстетикой игровой вселенной. Золото, неон и роскошь Майами, который лег в основу Вайс-Сити, воплотились в барельефах, орнаментах и яркой отделке смартфонов и умных очков. Название Most Wanted означает «самые разыскиваемые» и «самые желанные»: Caviar обыгрывает знакомое в игре выражение, посвящая коллекцию желанным предметам роскоши.

Sunset созданы на базе умных очков Ray-Ban Wayfarer Gen 2. Розовые и голубые детали созданы при помощи ювелирной эмали. Цвета отражают красоту закатов в Майами и яркие огни неоновых вывесок. Встроенная камера очков способна заснять игровую сессию от первого лица, включая запись экрана и движения рук с контроллером.

Gold Rush получили золотую отделку оправы и дужек. Через встроенные динамики можно слушать музыку со смартфона по Bluetooth. Для поездки по родному городу подойдет плейлист из любимых треков, подобранных во время прослушивания радиостанций в GTA. Обе модели очков поддерживают управление кнопками, касаниями и голосовыми командами.

Samsung Fold8 Ocean Drive назван в честь улицы в Майами-Бич, известной своими отелями в стиле ар-деко. В орнаменте складного смартфона строгие линии фасадов сочетаются с плавными изгибами, напоминающими океанские волны. На декоративную панель нанесено двойное покрытие золотом 999 пробы.

Заднюю панель iPhone Gangster украшает барельеф в виде пистолета Beretta 92FS, знакомого зрителям по голливудским боевикам, он также есть в арсенале главного героя GTA. Барельеф покрыт двумя слоями золота 999 пробы. На черном фоне его обрамляет орнамент с пальмовыми листьями.

Для iPhone Neon Vice мастера Caviar выполнили барельеф с тем же силуэтом из титана. Рядом с ним на черной панели видны тропические листья в розовых и голубых тонах. Палитра напоминает отражения неоновых вывесок на улицах ночного Майами.

В дизайне складного iPhone Duo Pink Alligator Caviar обыграл образ флоридского аллигатора, одного из известных символов штата. Для отделки панели мастера выбрали розовую кожу крокодила с крупным рисунком и дополнили ее рамкой из титана. Отделка продолжается вокруг камер, а в центре панели расположена эмблема Most Wanted с шестью черными звездами.

Цены

Ray-Ban Wayfarer Gen 2 Sunset: от 429 000 руб.

Ray-Ban Wayfarer Gen 2 Gold Rush: от 449 000 руб.

Samsung Fold8 Ocean Drive: от 689 000 руб.

iPhone 18 Pro/Pro Max Gangster: 699 000 руб.

iPhone Pro/Pro Max Neon Vice: 659 000 руб.

iPhone Duo Pink Alligator: 799 000 руб.