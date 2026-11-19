На обзвон клиентской базы и звонки по новым заявкам приходится 54% всех звонков голосовых ИИ-агентов. Этот сценарий используют З6% компаний. Входящие консультации и прием заявок поручали ИИ чаще – 52% компаний, при этом на эти задачи пришлось 14% звонков. К таким выводам пришли аналитики платформы ИИ-агентов для автоматизации коммуникаций бизнеса «Савви», проанализировав 57,7 тыс. звонков у 101 компании с 1 июня по 11 ноября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Савви».

Входящие и исходящие звонки автоматизирует примерно одинаковое число компаний – 73% и 75% соответственно. Почти половина (48%) использовала голосовых агентов в обоих направлениях. По объему преобладают исходящие звонки – 84% от общего числа. Кроме обзвона клиентской базы и новых заявок, компании поручали ИИ-агентам подтверждать записи и визиты, а также обзванивать кандидатов на вакансии. На каждый из этих сценариев приходится по 16% звонков.

На образование, подбор персонала и медицину суммарно пришлось около 56% звонков голосовых ИИ-агентов. Среди остальных отраслей больше всего звонков пришлось на юридические и профессиональные услуги (9,2%), строительство, ремонт и стройматериалы (5,9%) и торговлю (4,5%).

«Высокая доля образования, подбора персонала и медицины в общем объеме звонков может быть связана с характером задач. Приглашение на курс, первичный контакт с кандидатом и подтверждение записи требуют обзвона по списку, поэтому один такой сценарий может давать значительный объем звонков даже у небольшой группы компаний», – сказал основатель платформы ИИ-агентов для автоматизации коммуникаций бизнеса «Савви» Антон Бесщетников.

Входящий разговор с ИИ-агентом длился в среднем 60 секунд, исходящий – 49 секунд. Среди отраслей дольше всего длились разговоры в логистике и торговле – 93 и 92 секунды соответственно. В подборе персонала средняя продолжительность составила 64 секунды, в медицине – 50 секунд, в образовании – 42 секунды. При сравнении отраслей учитывали только состоявшиеся разговоры.

«Разная длительность объясняется тем расчете стоимости перевозки или консультации по товару может потребоваться несколько уточнений, а для приглашения на курс иногда достаточно сообщить детали и получить ответ», – сказал Бесщетников.

Дозвониться и поговорить удалось в 65% исходящих звонков. В 21% случаев трубку взял автоответчик, в 8% абонент не ответил или линия была занята, еще в 6% соединение так и не установилось. Чаще всего на автоответчик попадали при обзвоне кандидатов – 34% случаев. При подтверждении записей это 18%, а при звонках по клиентской базе и новым заявкам – 17%.

«Входящие консультации – самый распространенный сценарий по числу компаний, а основной объем звонков дают обзвоны. Это отражает то, как устроены сами задачи. На входящей линии поток зависит от обращений клиентов, а при обзвоне компания сама определяет, с кем и когда связаться. Поэтому результат обзвона стоит оценивать по конкретным действиям, а именно сколько клиентов подтвердили визит, договорились о встрече или согласовали следующий шаг по заявке», – сказал Бесщетников.

Методология

Для исследования «Савви» проанализировала 57,7 тыс. входящих и исходящих звонков голосовых ИИ-агентов у 101 компании за период с 1 июня по 11 ноября 2026 г. Звонки сравнили по отраслям, задачам, длительности и результатам. При сравнении длительности по отраслям учитывали только состоявшиеся разговоры.