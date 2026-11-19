Специалисты Bi.Zone WAF зафиксировали первые попытки эксплуатации критической уязвимости CVE-2026-114938, которая позволяет злоумышленникам удаленно выполнять команды на сервере без предварительной авторизации. Успешная атака может привести к компрометации корпоративных систем, утечке данных и нарушению работы бизнес-сервисов. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Уязвимость, получившая оценку 9,2 из 10 по шкале CVSS 4.0, связана с ошибкой в механизме ускоренного декодирования Base64 — преобразования, которое позволяет представлять двоичные данные в текстовом формате. Специально сформированный ввод может вызвать повреждение памяти в Java Runtime Environment (JRE) — среде выполнения Java-приложений. В результате злоумышленник потенциально может добиться выполнения произвольного кода на сервере. Это создает риск компрометации приложения, доступа к обрабатываемым им данным и дальнейшего развития атаки внутри корпоративной инфраструктуры.

Проблема затрагивает OpenJDK, а также Oracle Java SE 17.0.6 и более поздние версии, включая Java 21, 25 и 27. Для эксплуатации необходимо сочетание нескольких условий: сервер должен работать на процессоре x86 с поддержкой набора инструкций AVX-512 VBMI, а приложение — обрабатывать внешние данные с помощью стандартного декодера Base64 в Java. Например, это может происходить при обработке HTTP-заголовков авторизации до проверки учетных данных. Java 8 и 11, согласно имеющимся техническим данным, не затронуты этой проблемой в рассматриваемом механизме.

Алексей Романов, руководитель Bi.Zone WAF: «Java используется во многих корпоративных информационных системах. По нашим оценкам, в зоне риска более 100 тысяч приложений. При этом в инфраструктуре могут оставаться приложения на устаревших версиях среды выполнения, которые не всегда обновляют вместе с остальными компонентами. Организациям рекомендуется провести инвентаризацию Java-приложений и проверить версии среды выполнения, в том числе в контейнерах и сторонних программных продуктах. В первую очередь стоит обратить внимание на сервисы, доступные из интернета».

Если установить обновление сразу невозможно, рекомендуется временно отключить ускоренное декодирование Base64 с помощью параметра JVM -XX:-UseBASE64Intrinsics. После выхода исправлений необходимо обновить уязвимые компоненты.

Пользователям Bi.Zone WAF доступны правила для выявления попыток эксплуатации CVE-2026-114938. Они обнаруживают Base64-значения с неканонической длиной и незавершенным паддингом — такие данные может пропустить уязвимый декодер, но их не создают штатные кодировщики. Проверка охватывает заголовки, cookie, параметры и тело HTTP-запроса. Признаки атаки оцениваются в совокупности. По умолчанию правила работают в режиме обнаружения. Блокировку можно включить после калибровки с учетом особенностей трафика защищаемого приложения.