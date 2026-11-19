В BI.Zone Threat Intelligence расширили возможности для работы с киберразведданными. ИИ-ассистент BI.Zone Cubi приобрел агентскую функциональность, которая позволяет собирать отчеты по заданным параметрам, готовить план эмуляции действий атакующего, формулировать гипотезы для проактивного поиска киберугроз и выполнять другие задачи. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

ИИ-агент не просто ускоряет работу с уже накопленными данными, но и решает конкретную задачу специалиста: формирует правила обнаружения, идентифицирует угрозы по разным типам входных данных, анализирует и атрибутирует вредоносные команды и сценарии.

Олег Скулкин, руководитель BI.Zone Threat Intelligence: «Ландшафт киберугроз постоянно меняется, поэтому специалистам важно не только получать данные, но и оперативно преобразовывать их в формат, который позволяет решать практические задачи кибербезопасности. Так, решение класса Agentic Threat Intelligence помогает эффективно работать с киберразведданными в разных направлениях: управлении уязвимостями, прогнозировании киберугроз, проведении киберучений, обнаружении угроз и проактивном поиске, а также реагировании на инциденты. С помощью агента задачи, на решение которых раньше требовались часы, теперь можно выполнять за минуты. Это поможет заказчикам ускорить внедрение и развитие практик кибербезопасности в условиях, когда злоумышленники активнее используют ИИ».

Кроме того, публичные исследования из внешних источников теперь анализируются с помощью ИИ и преобразуются в описания киберугроз на русском языке. Они содержат метаинформацию об упоминаемых группировках, вредоносном ПО и инструментах, уязвимостях, тактиках, техниках и процедурах атак, а также странах, на которые они были направлены.

Еще одно нововведение — браузерное расширение BI.Zone Threat Intelligence. Оно упрощает интеграцию киберразведданных со средствами защиты и помогает получать контекст по индикаторам компрометации. С его помощью можно просканировать веб-страницу или выделить на ней конкретный индикатор, чтобы узнать, с какой угрозой он связан и когда появился на портале. При необходимости пользователь может перейти к полной карточке индикатора и изучить дополнительную информацию, включая связанные профили злоумышленников и атаки.