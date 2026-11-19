Компания Atlas, российский разработчик и производитель систем хранения данных, и «Диасофт», российский разработчик корпоративных и системных ИТ-решений, завершили совместные испытания СХД Atlas.SM и СУБД Digital Q.DataBase. Партнеры проверили взаимодействие решений под нагрузкой и при аппаратном отказе, получив результаты, на которые заказчики смогут опираться при построении корпоративной ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Atlas.

В ходе испытаний использовалась база данных объемом 1,6 ТБ. При таком объеме данные не могут целиком размещаться в оперативной памяти сервера, поэтому производительность СУБД зависит от взаимодействия с системой хранения. В одном из сценариев совместная работа Atlas.SM и Digital Q.DataBase продемонстрировала производительность свыше 20 тыс. транзакций в секунду.

Также партнеры проверили отказоустойчивость: при отключении одного из контроллеров СХД доступ к дисковым ресурсам сохранился, а работа СУБД с ними продолжилась в штатном режиме.

При выборе инфраструктуры баз данных важно учитывать совместную работу СХД и СУБД: даже если каждый компонент по отдельности соответствует техническим требованиям, при совместной эксплуатации могут возникнуть проблемы с производительностью или доступом к данным. Испытания конкретной конфигурации Atlas.SM и Digital Q.DataBase позволяют оценить ее характеристики и отказоустойчивость, учитывать особенности взаимодействия решений при проектировании ИТ-ландшафта, снизить риски непредвиденных проблем при внедрении. Это особенно актуально для финансовых организаций, государственных учреждений, промышленных предприятий и крупных корпоративных заказчиков со сложной ИТ-средой и высокими требованиями к ее надежности.

«Для корпоративной СУБД важна стабильная работа не только на уровне программного обеспечения, но и в связке с инфраструктурой хранения данных. Испытания с Atlas.SM подтвердили, что Digital Q.DataBase сохраняет штатную работу при отказе контроллера СХД. Это важно для организаций, где простой информационных систем может негативно повлиять на ключевые бизнес-процессы», — отметил Алексей Татаринов, руководитель продукта Digital Q.DataBase.

«Совместимость продуктов сама по себе еще не гарантирует, что инфраструктура будет эффективно работать под нагрузкой или при отказе оборудования. Если проблемы взаимодействия компонентов обнаруживаются уже при внедрении, заказчик теряет время и несет дополнительные затраты. Поэтому для нас важно не просто подтвердить возможность совместной работы СХД и СУБД, а проверить ее в конкретных сценариях. Результаты таких испытаний помогают заказчикам и интеграторам принимать более обоснованные технические решения и делать внедрение инфраструктуры более предсказуемым», — сказал Дмитрий Пензов, технический директор Atlas.

В дальнейшем партнеры планируют проработать возможность интеграции протестированной связки с российской системой резервного копирования «Береста». Это позволит в перспективе дополнить задачи хранения и обработки данных механизмами резервного копирования и расширить возможности применения российских решений в корпоративной ИТ-инфраструктуре.