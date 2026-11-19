МТС проанализировала спрос на решения для интеллектуального видеонаблюдения среди организаций Астраханской области. По итогам 10 месяцев 2026 г. интерес к таким технологиям вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Камеры с функциями видеоаналитики используют не только на предприятиях и в торговых объектах, но и в жилых комплексах, парках и других общественных пространствах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольшая доля спроса на интеллектуальное видеонаблюдение приходится на управляющие компании и организации, обслуживающие жилую недвижимость, на них пришлось около 30%. Еще 25% составляют предприятия торговли и сферы услуг, 20% – промышленные и производственные компании, 15% – строительные организации. В жилых комплексах камеры помогают контролировать придомовые территории, входные группы, парковки и детские площадки. В торговле видеосистемы используют для наблюдения за залами и анализа покупательских потоков, а на производстве – для контроля рабочих зон и соблюдения требований безопасности. Умное видеонаблюдение в жилых комплексах дополняется умными домофонами: жители получают возможность видеть посетителей, общаться с ними по видеосвязи и дистанционно открывать входную дверь через мобильное приложение.

«Мы видим, что в Астраханской области интеллектуальное видеонаблюдение все чаще становится частью повседневной инфраструктуры. Такие решения нужны не только предприятиям, которым важно контролировать рабочие процессы, но и управляющим компаниям, застройщикам, организациям, отвечающим за общественные пространства. Технологии помогают повышать безопасность территорий, упрощать контроль за объектами и быстрее замечать ситуации, требующие внимания. При этом возможности современных систем выходят далеко за рамки обычной видеозаписи – интеллектуальная аналитика позволяет автоматически распознавать заданные события и передавать информацию ответственным сотрудникам», – отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

Одним из заметных направлений развития видеонаблюдения становится видеоаналитика на базе искусственного интеллекта. Такие системы способны автоматически распознавать события в видеопотоке и сообщать ответственным сотрудникам о потенциальных нарушениях. Например, в жилых комплексах технология может фиксировать появление посторонних в закрытых зонах, на производстве – нахождение человека в опасной зоне или отсутствие средств индивидуальной защиты, а в общественных пространствах помогать выявлять нештатные ситуации. Это позволяет быстрее реагировать на происходящее и снижать нагрузку на сотрудников, отвечающих за безопасность.