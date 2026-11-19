Компания ARinteg завершила переход на систему многофакторной аутентификации и управления доступом Indeed Access Manager (Indeed AM) от российского разработчика решений в области Identity Security – компании «Индид». Реализация этого проекта позволила усилить защиту корпоративных учетных записей, повысить контроль доступа сотрудников к ИТ-ресурсам компании, использовать единый способ проверки пользователей при входе в бизнес- и ИТ-системы компании. Об этом CNews сообщили представители ARinteg.

«Нам необходим был надежный инструмент для защиты корпоративных учетных записей и данных от несанкционированного доступа, – сказал руководитель направления технической поддержки ARinteg Максим Киселевский. – Остановили свой выбор на решении Indeed, поскольку он отвечает всем нашим требованиям: у него микросервисная архитектура, широкий функционал, решение поддерживает многие системы для наложения второго фактора. Из личного кабинета пользователя удобно управлять ключами второго фактора. При выборе решения учли, насколько хорошо у вендора организована техподдержка – это оперативная тикетная система, позволяющая быстро разрешать любые вопросы даже в случае нестандартных вариантов интеграции. Как и то, что последние релизы этого продукта успешно разворачиваются на отечественных операционных системах».

Сам проект по переходу на Indeed AM в ARinteg реализовали достаточно быстро: в течение двух недель. Применение решения дает возможность ARinteg централизованно управлять политиками аутентификации. С его помощью администраторы могут устанавливать единые правила входа в корпоративные системы, применять различные способы подтверждения личности и учитывать требования безопасности отдельных ресурсов. Это упрощает управление доступом и позволяет выстраивать единый подход к защите учетных записей сотрудников.

«Сегодня компании все чаще рассматривают управление доступом не как отдельную задачу, а как часть общей стратегии кибербезопасности. Недостаточно просто внедрить дополнительные средства защиты – необходимо обеспечить их согласованную работу с корпоративными системами и сохранить возможность развивать инфраструктуру без постоянного пересмотра процессов. Indeed AM помогает решать эти задачи, объединяя разные сценарии аутентификации под единым управлением. Для нас ценно, что ARinteg, обладая собственной экспертизой в ИБ, выбрала наше решение для защиты корпоративных ресурсов. Мы ценим доверие партнера и рады, что технологии Индид становятся частью развития его системы безопасности», – отметил Александр Конаков, руководитель отдела по работе с партнерами компании «Индид».

С компанией «Индид» ARinteg как системный интегратор сотрудничает около 20 лет и за это время мы реализовали сотни совместных успешных проектов в ключевых для экономики отраслях.