Компания «Антиплагиат» обновила систему расчета ключевых показателей. Теперь текст оценивается по трем основным компонентам: оригинальность, цитирования и совпадения. Показатель оригинальности теперь включает в себя авторский текст, самоцитирования и фрагменты с признаками ИИ-генерации. Доля каждого компонента отражается отдельно. Изменения коснулись как классической системы «Антиплагиат», так и представленной 12 ноября академической ИИ-студии «Чистовик». Об этом CNews сообщили представители «Антиплагиата».

Одним из ключевых изменений стало выделение самоцитирования – использования исследователем собственных ранее опубликованных материалов. Решение стало результатом последовательного диалога компании с университетами и научным сообществом. Ранее система относила совпадения с собственными опубликованными работами автора к заимствованиям. Теперь самоцитирование учитывается в общем показателе оригинальности, наравне с авторским текстом и фрагментами с признаками ИИ-генерации.

Как отметил исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков, с развитием нейросетей значение такого подхода возросло: «В эпоху генеративного ИИ самоцитирование приобретает особую ценность как свидетельство реального научного труда. Нейросеть может создать текст с высокой оригинальностью, но не может задним числом сформировать автору настоящую историю исследований. Если ученый ссылается на собственные предыдущие публикации, мы можем проследить, как развивалась его научная мысль, какие результаты он получил раньше и какое новшество он предлагает сегодня. Для нас принципиально важно слышать научное сообщество и учитывать его запросы при развитии технологий. Именно такой подход позволяет нам развивать систему вместе с российской наукой».

Помимо самоцитирования, в показатель оригинальности вошел и текст с признаками ИИ-генерации. Это стало возможным, поскольку по всем формальным признакам такой текст является оригинальным, а также включается в работу по решению исследователя и остается в зоне его ответственности. При этом новая система показателей позволяет отличать текст с признаками генерации от авторского.

«Антиплагиат» продолжает развивать инструменты оценки академических текстов, чтобы результаты автоматической проверки помогали экспертам определять реальный научный вклад автора. В ноябре 2026 г. компания также обновила ИИ-детектор, повысив точность распознавания границ авторского и сгенерированного текста, а также добавив четыре степени выраженности признаков нейросети.