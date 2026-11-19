Анонсирован считыватель ST-PR044EHM бренда Smartec стандарта HID, EM и MIFARE для бюджетных СКУД с высокими требованиями к безопасности. Устройство предназначено для работы с картами стандартов HID, EM и MIFARE в составе малобюджетных систем контроля доступа с высокими требованиями к безопасности. Это устройство обеспечивает дальность считывания карт в диапазоне 3–6 см, имеет Wiegand-интерфейс (26/34) для интеграции с контроллерами СКУД различных производителей и поставляется в антивандальном корпусе с классом защиты IP68. Данный считыватель HID карт рассчитан на эксплуатацию в широком диапазоне температур – от -45 до +60 °С, а наличие световой и звуковой индикации обеспечивает дополнительное удобство его использования. Об этом CNews сообщил представитель «АРМО-Системы».

Оптимальный баланс цены и качества делает новый считыватель Smartec эффективным инструментом недорогих, но надежных систем безопасности. Модель ST-PR044EHM отличается высокой универсальностью: она распознает карты HID, EM и MIFARE. Это делает считыватель HID карт, и не только, идеальным решением для объектов, где в рамках одной СКУД используется сразу несколько стандартов идентификации. Поддержка популярных интерфейсов Wiegand 26 и 34 (на выбор) упрощает интеграцию устройства как в создаваемые с нуля, так и в уже существующие системы, – где требуется переход от устаревающих проксимити-карт к современным и безопасным смарт-технологиям.

Дистанция считывания новинки составляет от 3 до 6 см, что является удобным показателем для организации доступа в офисах, на складских комплексах, в подсобках магазинов, а также для систем учета рабочего времени. При этом взаимодействие с проксимити картами (EM и HID) считыватель осуществляет на частоте 125 кГц, а со смарт-картами (MIFARE) – на 13,56 МГц. Проксимити-карты привлекают своей низкой стоимостью, хотя и уступают в защищенности. Смарт-карты, напротив, выделяются высоким уровнем безопасности, поддерживают двусторонний обмен данными со считывателем, обеспечивают более быструю передачу и могут хранить больше информации.

Мультиформатный считыватель выполнен во всепогодном антивандальном корпусе стандарта IP68, что позволяет устанавливать его как внутри зданий, так и на улице. Он стабильно функционирует при температурах от -45 до +60 °С и влажности до 95%. Дополнительная защита внутренних компонентов ST-PR044EHM реализована с помощью заливки плат полимерным компаундом, гарантируя бесперебойную работу в любых климатических условиях. Для удобства пользователей считыватель HID карт использует понятную звуковую и световую индикацию текущего состояния устройства.

Считыватель ST-PR044EHM полностью совместим с картами Smartec линейки PC (как смарт, так и проксимити). Эти идентификаторы производятся из прочного ABS-пластика (толщиной 1,8 мм) или ПВХ (0,8 мм), отличаются высокой износостойкостью и не боятся статического электричества или электромагнитных наводок. При необходимости на поверхность карт можно легко нанести логотип, фото или текст с помощью прямой печати либо специальных наклеек. Помимо стандартных пластиковых карт, считыватель HID карт успешно работает с идентификаторами Smartec серии ST-PT, которые выпускаются в удобном формате брелоков и браслетов.

Новый считыватель HID карт Smartec ST-PR044EHM уже доступен для заказа в компании «АРМО-Системы».