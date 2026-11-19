С начала 2026 г. клиенты «Почты России» оформили около 800 тыс. программ «Защищенная покупка». Услуга позволяет вернуть деньги покупателям, которые приобретают товары онлайн с наложенным платежом. Возврат средств возможен, если прислали не тот товар или если продавец оказался мошенником. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

«Почта России» и компания «Космовизаком» запустили услугу в 2022 г., она доступна во всех регионах России. Услуга популярнее всего в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Приморском и Краснодарском краях, где с начала 2026 г. программу «Защищенная покупка» оформили порядка 28 000 раз в каждом регионе.

В комплекс услуг сервисной программы «Защищенная покупка» входит онлайн-консультация эксперта и подготовка документов на возврат денежных средств, процедура отмены платежа, а также страхование на сумму до 50 000 руб.

«Защищенную покупку» можно оформить в любом отделении «Почты России» при расчете наложенным платежом за товар из интернет-магазина. Сервис стоит 149 руб. и в течение месяца можно обратиться за помощью в возврате средств. Для покупок дороже 3000 руб., клиенту необходимо сделать видеозапись вскрытия коробки и, в случае мошенничества, отправить видео специалистам службы поддержки сервиса. Для товаров дешевле 3000 руб. достаточно обращения по телефону на горячую линию компании «Космовизаком». Они дистанционно помогут собрать необходимые документы и возьмут на себя переписку с онлайн-магазином, банком или платежной системой.