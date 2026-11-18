Инженеры «Яндекса» создали «Компас» – компактное устройство, которое помогает точнее определять местоположение автомобиля и направление его движения при нестабильной работе геолокации. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Сейчас «Компасы» тестируются в 10 тыс. машинах такси. Водители такси и таксопарки могут получить устройства бесплатно.

«Яндекс Компас» подключается к диагностическому разъему автомобиля (CAN-шине) и получает данные о скорости вращения колес. Встроенные в «Компас» инерциальные датчики – гироскоп и акселерометр – помогают определить направление движения. По Bluetooth все эти данные поступают в «Яндекс Про» – приложение для водителей такси. Алгоритм объединяет и анализирует получаемую от Компаса информацию, сравнивает ее с последними доступными сигналами геолокации и данными Wi-Fi-точек со смартфона и таким образом точнее рассчитывает геолокацию автомобиля в режиме реального времени.

«При сбоях геолокации машина может «прыгать» по карте – мы получаем тысячи обращений в службу поддержки с просьбами помочь найти водителя. Мы начали разрабатывать решение в первую очередь для такси, потому что здесь каждая поездка зависит от точных координат – от получения заказа водителем до расчета маршрута. Уже на этапе тестов мы видим, что «Компас» помогает снизить отмены заказов из-за того, что пассажиры и водители не могут найти друг друга», – сказал руководитель проекта «Яндекс Компас» Александр Малайрев.

«Компас» стал первым отдельным устройством «Яндекса» для навигации при нестабильной геолокации. Его полностью разработали внутри компании – от технической комплектации и прошивки до алгоритмов. Со временем «Яндекс» будет расширять сферы его применения и развивать другие решения в области инерциальной навигации, в том числе и для частных автовладельцев.

Геолокация может быть неточной в тоннелях, подземных паркингах и плотной застройке. В таких условиях используют инерциальную навигацию: положение рассчитывают от последней известной точки по скорости и направлению движения. Чтобы снизить погрешность, этот расчет дополняют доступными данными геолокации и Wi-Fi-точек доступа. Обычные навигационные приложения также используют акселерометр, гироскоп и магнитометр внутри смартфона, но их показания могут меняться, если водитель снимает телефон с держателя или меняет угол его наклона. «Компас» закреплен в машине и получает данные непосредственно от нее.