Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) объявляет о начале серийного производства и старте продаж кампусных коммутаторов KORNFELD SE C3000. Оборудование предназначено для построения корпоративных сетей доступа в офисах, филиалах и на распределенных площадках. Первые поставки уже состоялись, компания выполняет действующие заказы.

С выходом KORNFELD SE C3000 YADRO расширяет сетевое направление, дополняя ранее представленные коммутаторы KORNFELD DC для центров обработки данных решениями для корпоративных кампусных сетей. Расширение портфеля предоставляет предприятиям дополнительный выбор российского сетевого оборудования и возможность использовать продукцию одного производителя на разных уровнях ИТ-инфраструктуры. YADRO самостоятельно разрабатывает аппаратную и программную платформы, развивает их функциональность и обеспечивает сервисное сопровождение в России.

Коммутаторы C3000 обеспечивают подключение рабочих мест, беспроводных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другой корпоративной периферии. Модели с поддержкой PoE++ передают электропитание подключенным устройствам непосредственно по сетевому кабелю, в том числе до 90 Вт на отдельных портах, что позволяет использовать единую сетевую инфраструктуру для передачи данных и питания оборудования без прокладки отдельных линий электропитания к каждому устройству.

Отдельный сценарий коммерческого применения C3000 связан с построением выделенных сетей управления ИТ-инфраструктурой (OOB). Коммутатор формирует изолированный управляющий контур, к которому подключаются серверы VEGMAN, системы хранения данных TATLIN и сетевое оборудование KORNFELD DC. Выделенная сеть обеспечивает административный доступ к оборудованию даже при сбоях основной сети передачи данных, что особенно востребовано при эксплуатации критически важных ИТ-систем. Совместное использование оборудования YADRO упрощает проектирование и интеграцию в существующую инфраструктуру, а также взаимодействие с производителем при ее дальнейшем развитии и сопровождении.

Коммутаторы работают под управлением Kornfeld SE OS — сетевой операционной системы собственной разработки YADRO. В последние месяцы развитие программной платформы было сосредоточено на функциях стекирования, сетевой безопасности и аутентификации. Выпуск обновлений операционной системы предусмотрен ежеквартально для расширения функциональности и своевременной поддержки актуальных требований корпоративных сетей. Собственная разработка системного ПО, регулярный цикл обновлений и техническая поддержка в России формируют основу для долгосрочной эксплуатации оборудования.

YADRO совместно с корпоративными заказчиками и сетевыми интеграторами проводит прикладные испытания KORNFELD SE C3000 в различных сетевых конфигурациях. Их цель — оценить работу оборудования в реальных сценариях эксплуатации и подтвердить его заявленные возможности. Результаты будут представлены в технических отчетах, которые помогут заказчикам и партнерам при выборе оборудования для своих проектов.

«Мы намерены занять сильные позиции на российском рынке корпоративных сетей. У YADRO есть для этого собственные технологии, производственная база и опыт создания инфраструктуры для крупнейших предприятий. Выход KORNFELD SE на коммерческий рынок открывает новый этап развития нашего сетевого бизнеса, который мы будем последовательно масштабировать», — отметил Егор Литвинов, директор сетевого направления YADRO.

В настоящее время проводится процедура включения KORNFELD SE C3000 в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Получение реестровой записи ожидается в декабре 2026 года. Дальнейшее развитие аппаратной платформы предполагает более широкое использование отечественной электронной компонентной базы и развитие механизмов резервирования электропитания для повышения надежности эксплуатации.

Следующим этапом развития линейки кампусных коммутаторов KORNFELD SE станет вывод на рынок серий C2000, C4000 и C4034F. Они дополнят портфель решениями для массового подключения пользователей и периферии, высокопроизводительного доступа, агрегации и ядра кампусной сети. Расширение линейки позволит YADRO предлагать заказчикам оборудование для всех основных уровней корпоративной кампусной инфраструктуры, а вместе с KORNFELD DC — последовательно развивать единый сетевой портфель для корпоративных площадок и центров обработки данных.