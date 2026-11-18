Более 460 тыс. новых товарных единиц ввел онлайн-гипермаркет для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» за III квартал 2026 г. ВИ.ру второй квартал подряд устанавливает рекорд за всю историю компании по количеству введенных SKU. Основная доля пришлась на специализированные товары для B2B-клиентов. Об этом CNews сообщили представители «ВсеИнструменты.ру».

За II квартал «ВсеИнструменты.ру» ввели более 460 тыс. SKU — рекордный показатель для компании и трехкратный рост по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Наибольшая доля новых товарных единиц пришлась на электротехническую продукцию — около 43%. Станки и промышленные компоненты составили порядка 14%, сантехника — 13%, крепеж — 8%, расходные материалы — 7%. Расширение и углубление этих категорий позволяет корпоративным клиентам подбирать товары под конкретные технические требования и комплексно закрывать потребности в закупках для строительства, производства, эксплуатации и обслуживания объектов.

Одним из основных факторов рекордного расширения ассортимента стал проект «Динамическое логистическое плечо», разработанный дочерней ИТ-компанией «Ви.Tech». Он позволяет размещать на сайте товары, которые производят под заказ, а также позиции с нестандартными сроками поставки — например, с удаленных складов или требующие дополнительной подготовки. Система рассчитывает индивидуальный срок получения на каждый товар с учетом производства, подготовки и доставки. Благодаря этому компания включает в предложение специализированные товары, которые раньше не выводились в активный ассортимент из-за длительного цикла поставки.

Расширению ассортимента помогло и развитие отношений с поставщиками. Партнеры начали адаптировать свои ИТ-системы для передачи данных о товарах, которые до этого не размещались на сайте онлайн-гипермаркета.

«Для нас количество новых SKU — показатель того, насколько мы расширяем возможности профессиональных закупок для клиентов. Наша команда автоматизировала часть операций по подготовке товарных карточек, включая присвоение рубрик, и доработали системы наполнения их контентом. Это позволило сократить объем ручной работы при обработке новых SKU. Развивая ассортимент и инструменты работы с такими позициями, мы помогаем клиентам полнее комплектовать заявки», — сказала Юлия Арманшина, руководитель направления по развитию ассортимента «ВсеИнструменты.ру».