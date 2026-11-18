Компания VolgaBlob обновила платформу Smart Monitor: аналитикам теперь проще работать с данными, а бизнесу — безопаснее внедрять новые ИИ-инструменты. Так, в 6.2 появился ИИ-помощник «Сема», который помогает получить ответ без знания языка запросов. Усилилось и ядро платформы: добавлена поддержка MCP, управлять активными действиями теперь можно из единого интерфейса, а искать по разным хранилищам — в едином пространстве поиска. Об этом CNews сообщили представители VolgaBlob.

В новой версии системы появился модуль AI.Blob с ИИ-агентом «Семой». Общаться с агентом можно на обычном языке, даже не разбираясь в технических деталях платформы и не зная языка запросов. «Сема» самостоятельно формирует и выполняет необходимые запросы к Smart Monitor, объясняет каждый свой шаг, а результаты сопровождает таблицами и графиками.

Также в модуле Core стал доступен MCP для подключения ИИ-агентов. При добавлении внутренней или внешней LLM, агент будет знать, как работать со Smart Monitor без дополнительных пояснений.

Для работы с ИИ-командами на платформе появился полноценный интерфейс пресетов. Пресет хранит готовый набор настроек: модель, системный и пользовательский промпты, режим обработки данных, температуру, лимиты токенов и другие параметры. В запросе достаточно указать имя пресета, а параметры самой команды при необходимости перекрывают его значения. Один пресет можно подключать к разным запросам, централизованно редактируя его.

Кроме того, активные действия вынесены в единый список, каждое из них настраивается: внешний вид (поля ввода, значения по умолчанию, скрытые поля) и области применения. В интерфейсе задаются входные и выходные параметры, пишется код. Пока поддерживаются четыре способа применения активных действий: переходы рабочего процесса в инцидентах, SLA в инцидентах, ручной вызов из карточки инцидента и отдельное действие в планировщике с токенами из результатов поиска. В будущем этот фреймворк позволит переиспользовать существующие активные действия и в других модулях.

Еще одно важное обновление касается передачи сведений в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). В Менеджере инцидентов появился новый инструмент, который позволяет отправлять прямо из карточки инцидента уведомления об атаках, утечках персональных данных или внутренних мероприятиях. Перед отправкой система проверяет обязательные поля и форматы значений, помогая обнаружить ошибки до обращения в личный кабинет.

Ранее отправленные сведения об инциденте или атаке можно дополнить с привязкой к существующему уведомлению. Идентификаторы уведомления и сведения об ошибках сохраняются в карточке, а рабочий процесс позволяет повторить отправку после устранения причины.

«Целый ряд значительных нововведений, реализованных в версии 6.2, делает Smart Monitor и мощнее, и удобнее для применения. Так, появление агента Семы помогает снизить порог входа для тех пользователей, которым нужно быстро получить ответ из данных без глубокого погружения в особенности платформы», – сказал Максим Кириенко, коммерческий директор VolgaBlob.