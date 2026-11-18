«Сбер» анонсировал сервис «Умная парковка», который появится в приложении «СберБанк Онлайн» в ближайшие месяцы. Водителям больше не придётся искать паркомат, стоять в очереди или сканировать QR-код, чтобы оплатить парковку у торгового центра, офиса или спортивного комплекса. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

«Сбер» разрабатывает «Умную парковку» совместно с технологическим партнёром Hippo Parking, крупнейшим оператором умных парковок в России. К моменту запуска сервис будет доступен более чем на 280 объектах сети в более чем 50 городах страны. В ближайшие месяцы после запуска количество подключённых парковок планируется увеличить до более чем 500.

Услуга будет работать на платных парковках со шлагбаумами. При въезде камера распознает номер автомобиля, после чего система откроет проезд. Информация о парковочной сессии сразу появится в «СберБанк Онлайн». В зависимости от выбранных настроек деньги спишутся автоматически в пределах установленной пользователем суммы либо после подтверждения оплаты. Расплатиться можно будет как рублями, так и бонусами «Спасибо». Следить за временем и статусом парковки можно будет прямо в приложении

Чтобы подключить «Умную парковку», будет достаточно добавить данные автомобиля в раздел «Авто» приложения «СберБанк Онлайн» и выбрать способ оплаты. Найти раздел «Авто» можно в профиле или через вкладку «Для жизни» — «Транспорт».

Раздел «Авто» — основной инструмент финтеха в контуре «Сбера», предназначенный для решения всех повседневных задач автомобилистов. Уже сейчас там можно выбрать понравившийся автомобиль, вместе с личным помощником рассмотреть разные варианты покупки, в том числе в кредит с различными ставками и сроками погашения, а затем забронировать машину на подходящих условиях. Также через раздел можно записаться на техобслуживание и шиномонтаж в проверенных дилерских центрах и СТО, заправиться с кешбэком, не выходя из авто, оформить страховку, оплатить штрафы и платные дороги и многое другое. Среди клиентов «Сбера» насчитывается более 50 млн автомобилистов при общей клиентской базе около 110 млн человек.