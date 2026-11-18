Специалисты Angara MTDR выявили фишинговую схему, в которой злоумышленники от имени существующей компании сообщают получателям о задолженности и предлагают проверить акт сверки взаиморасчетов. Вместо документа пользователь скачивает установочный файл, который внедряет на компьютер вредоносную программу для удаленного управления. Об этом CNews сообщили представители Angara Security.

Указанная в письме ссылка на PDF-документ ведет в облачное хранилище Dropbox, откуда загружается ZIP-архив с установочным файлом в формате MSI. Инсталлятор выдает себя за обновление браузера Firefox и устанавливает на компьютер легитимную программу вместе с вредоносной библиотекой. Для запуска вредоносного кода атакующие используют технику DLL Side-Loading, при которой доверенное приложение само загружает подложенную рядом вредоносную библиотеку. В это же время пользователю открывается PDF-файл с актом сверки, поэтому происходящее может не вызвать подозрений.

Вредоносный компонент написан на языке Go, а его код намеренно запутан и сжат, чтобы затруднить анализ. Перед началом работы программа проверяет доступ к интернету через один из популярных российских сайтов, а затем пытается подключиться к управляющему серверу злоумышленников. Вредоносное ПО позволяет атакующим удаленно выполнять команды на зараженном компьютере.

По данным Angara MTDR, это не единичный случай. В сервисе проверки файлов VirusTotal специалисты нашли еще несколько образцов, связанных с похожими рассылками, а также дополнительные индикаторы компрометации. Связать эту активность с какой-либо известной группировкой пока не удалось.

Специалисты Angara MTDR рекомендуют проверить почтовые шлюзы на наличие похожих писем и обращать внимание на запуск MSI-файлов из загруженных архивов.

«Рассылки с бухгалтерскими документами используются злоумышленниками уже много лет и по-прежнему остаются эффективными. Интересная особенность этой схемы — злоумышленники не просто маскируют вредоносное ПО под документ, а создают видимость нормальной работы с ним. Пользователь получает то, за чем пришел, и может даже не заметить, что параллельно произошло заражение. В результате инцидент может долго оставаться незамеченным, особенно если средства защиты не контролируют поведение легитимных приложений», – отметил Александр Гантимуров, руководитель направления обратной разработки Angara MTDR.