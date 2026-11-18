Более половины участников исследования «Увеон» (бренд Termidesk, входит в «Группу Астра») сочетают несколько моделей удаленного доступа, а 50% используют виртуальные рабочие столы (VDI). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

При этом российский рынок программного обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой, по прогнозу iKS-Consulting, может вырасти почти втрое к 2031 г., с 43,7 млрд до 120,5 млрд руб. В «Увеон» отмечают, что по мере развития отечественных ИТ-экосистем заказчикам важно не только выбирать комплексные решения, но и обеспечивать их совместимость с действующей инфраструктурой.

Согласно исследованию iKS-Consulting, доля российского ПО на рынке управления динамической ИТ-инфраструктурой по итогам 2025 г. составила 69,6%. К 2031 г. аналитики прогнозируют ее увеличение до 90,8%. Разработчики расширяют продуктовые линейки, объединяя виртуализацию, управление вычислительными ресурсами, программно-определяемые сети, системы хранения данных и другие инфраструктурные решения.

Использование продуктов одного производителя может упростить их интеграцию и сопровождение. Однако инфраструктура крупных организаций обычно формировалась на протяжении многих лет и включает решения разных поставщиков. Замена всех компонентов ради перехода на единую платформу не всегда оправданна с технической и экономической точек зрения.

«Комплексная продуктовая линейка – серьезное преимущество для разработчика. Но заказчику в первую очередь важно, как новое решение впишется в существующую инфраструктуру. В крупной компании редко можно заменить все системы одновременно, да и необходимости в этом зачастую нет. При выборе приходится учитывать не только стоимость лицензий, но и затраты на интеграцию, миграцию и сопровождение. Поэтому широта продуктовой линейки сама по себе ещё не определяет выбор заказчика», – сказал Денис Мухин, директор по развитию бизнеса «Увеон».

Неоднородность корпоративной инфраструктуры хорошо заметна на примере рабочих мест. Согласно исследованию Termidesk, проведённому весной 2026 г. среди 262 представителей рынка, 56% респондентов используют удаленный доступ к физическим компьютерам, 46% – терминальные рабочие столы. Вместе с VDI, которую применяет половина опрошенных, эти технологии формируют неоднородную инфраструктуру удалённого доступа.

Различаются и операционные системы: Windows используют 89% опрошенных, российские дистрибутивы Linux – 58%. Поскольку участники могли выбрать несколько вариантов ответа, эти показатели отражают сосуществование разных технологий, а не распределение рынка между ними.

Такая инфраструктура предъявляет особые требования к внедрению новых платформ. Решения для виртуальных рабочих мест должны взаимодействовать с действующими гипервизорами, службами каталогов, средствами аутентификации и пользовательскими устройствами. При модернизации необходимо сохранить доступ к приложениям и привычные рабочие сценарии сотрудников.

«Наш опрос показывает, что компании используют разные способы организации рабочих мест, причём нередко одновременно. Это не обязательно временная ситуация. У сотрудников отличаются задачи, требования к приложениям и условия подключения. Одним достаточно терминального доступа, другим нужен полноценный виртуальный рабочий стол. Поэтому при модернизации инфраструктуры стоит исходить из задач пользователей, а не стремиться любой ценой привести всё к одной модели», – сказал Денис Мухин.

По оценке Termidesk, дальнейшая конкуренция на рынке инфраструктурного ПО будет зависеть не только от широты продуктовых линеек, но и от возможностей интеграции со сторонними решениями. Для заказчиков это означает возможность постепенно обновлять инфраструктуру, сохраняя работоспособные компоненты и выбирая технологии под конкретные задачи.