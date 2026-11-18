«Лаборатория Касперского» совместно с «Почтой Mail» и Hi-Tech Mail провела исследование, чтобы выяснить, как россияне справляются с повседневными цифровыми рисками — от звонков с незнакомых номеров до подозрительных ссылок и сложных паролей. Результаты показали, что постоянная забота о цифровой безопасности отнимает у людей немало энергии. За последний месяц 60% участников опроса хотя бы изредка ощущали усталость от необходимости следить за своей безопасностью в интернете. Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Касперского».

Как киберусталость проявляется на практике. В условиях, когда защита требует постоянного внимания, пользователи стремятся упростить себе жизнь. Так, больше трети (36%) респондентов признались, что хотя бы раз игнорировали вопросы цифровой безопасности, потому что не хотели тратить на них время и силы. При этом 15% опрошенных откладывали вход в аккаунт, поскольку не хотели разбираться с паролем или проходить дополнительную проверку, 9% закрывали предупреждения системы безопасности, а 8% откладывали проверку подозрительного сообщения, файла или сайта. Ещё 5% просили другого человека разобраться с подобной ситуацией вместо них.

«Следить за каждой киберугрозой непросто, поэтому люди стараются свести сложные правила к простым привычкам. При этом злоумышленники постоянно адаптируются к поведению пользователей и превращают эти паттерны в новые сценарии атак. Характерный пример — фильтрация звонков через автоответчик: этот способ стал массовым, и в 2026 г. мы обнаружили на теневых ресурсах объявления с обещанием его обхода. Подтвердить эффективность инструмента по одним только публикациям нельзя, но закономерность очевидна: каждый популярный метод защиты рано или поздно привлекает внимание атакующих. Поэтому важно, чтобы технологии брали на себя как можно больше — помогали людям защищаться без лишних усилий, не превращая безопасность в ещё одну ежедневную обязанность», — сказала Ксения Кудашева, аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence.

«В «Почте Mail» за безопасность пользователей отвечают умные алгоритмы на базе ИИ и ML-моделей. Они помогают выявлять признаки мошеннических писем и дообучаются на новых спам- и фишинг-сценариях. Дополнительным ориентиром для пользователей служит плашка «Надёжный отправитель», позволяющая определять проверенные организации, которым можно доверять. Однако внимательность пользователей по-прежнему остаётся высокой гарантией защиты от мошенничества», — сказал Дмитрий Моряков, руководитель группы спам-анализа «Почты Mail».