Компания TCL, производитель потребительской электроники, представила в России новую серию игровых OLED+ мониторов X3B. В нее вошли две модели: 27-дюймовый TCL 27X3B и 32-дюймовый TCL 32X3B. Новинки ориентированы на требовательных геймеров и пользователей, которым важны качество изображения, высокая производительность и современный дизайн.

Обе модели серии X3B оснащены экранами WOLED с технологией OLED+. В отличие от традиционных ЖК-дисплеев, OLED-дисплеи не нуждаются в отдельной подсветке: каждый пиксель самостоятельно излучает свет и может полностью отключаться. Это позволяет добиться глубокого черного цвета, высокой контрастности и хорошей различимости деталей в темных сценах.

Мониторы поддерживают стандарт DisplayHDR True Black 500 и обеспечивают пиковую яркость до 1500 нит в HDR-режиме. Благодаря этому яркие световые эффекты, отражения и другие детали HDR-контента выглядят выразительно, сохраняя контраст с темными участками изображения.

Широкий цветовой охват 99,5% DCI-P3 и 99% sRGB в сочетании с точностью цветопередачи ΔE менее 2 позволяет передавать насыщенные и естественные оттенки. Это особенно важно не только для современных игр и фильмов, но и при работе с фотографиями, видео и графическим контентом.

Время отклика 0,03 мс GtG помогает минимизировать размытие движущихся объектов и сохранять четкость изображения в динамичных сценах. Обе модели также поддерживают AMD FreeSync Premium Pro, которая синхронизирует частоту обновления монитора с частотой кадров, уменьшая разрывы изображения и рывки во время игры.

Игровой монитор TCL модели 27X3B оснащен плоским OLED+ дисплеем диагональю 26,5 дюйма с разрешением QHD (2560 × 1440) и частотой обновления 280 Гц.

Сочетание разрешения QHD и высокой частоты обновления делает монитор универсальным решением для разных игровых жанров. Он обеспечивает детализированное и плавное изображение, предъявляя менее высокие требования к производительности компьютера по сравнению с 4K. Это особенно актуально для динамичных соревновательных игр, где важна высокая частота кадров.

Игровой монитор TCL модели 32X3B получил OLED+ дисплей диагональю 31,5 дюйма с разрешением 4K UHD (3840 × 2160). Одна из особенностей модели — возможность выбора между двумя режимами работы в зависимости от предпочтений пользователя.

В режиме 4K при 240 Гц монитор обеспечивает высокую детализацию и плавность изображения, что особенно актуально для современных AAA-игр, приключенческих проектов и других сценариев, где важна графика. Большая диагональ делает изображение более масштабным и выразительным, а OLED+ дисплей раскрывает контрастность и насыщенность изображения.

Для соревновательных игр предусмотрен режим Full HD с частотой обновления до 480 Гц. Он ориентирован на пользователей, для которых приоритетом становится максимальная плавность и четкость динамичных сцен.

Серия X3B выполнена в оригинальном дизайне, который сочетает лаконичный внешний вид, тонкий профиль и декоративную подсветку задней панели. Толщина корпуса в наиболее тонкой части составляет всего 6,4 мм. Такой дизайн подходит как для игрового пространства, так и для домашнего рабочего места.

Обе модели получили встроенную аудиосистему Bang & Olufsen с двумя динамиками мощностью по 5 Вт. Она позволяет наслаждаться качественным звуком в играх, фильмах и других сценариях использования без обязательного подключения внешней акустики.

Модель TCL 32X3B получила два разъема HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и USB-C с поддержкой передачи изображения и зарядки подключенных устройств мощностью до 90 Вт. Функция KVM позволяет управлять несколькими подключенными устройствами с помощью одной клавиатуры и мыши, а режимы PIP/PBP — одновременно выводить изображение из разных источников.

TCL 27X3B также поддерживает HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, а функции PIP/PBP расширяют возможности многозадачности.

В обеих моделях предусмотрена аппаратная технология снижения уровня синего света для более комфортного использования в течение продолжительного времени.

Игровые мониторы TCL серии X3B уже представлены на российском рынке. На старте продаж мониторы можно заказать со скидкой, сейчас цена TCL 27X3B — 64999 руб., TCL 32X3B — 109999 руб.