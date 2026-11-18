Российский разработчик «Даком М» (бренд Space) и компания «Ред Софт» подтвердили полную совместимость клиентского программного обеспечения Space Client 3.8.2 с отечественной операционной системой «Ред ОС 8». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

В ходе испытаний «Ред ОС 8» использовалась в качестве базовой операционной системы для работы Space Client. В тестируемой конфигурации платформы Space VDI 6.2.1 были задействованы следующие компоненты: SpaceVM 6.5.9, Space Client 3.8.2, Space Dispatcher 6.2.0, Space Gateway 1.8.1 и Space Аgent VDI 2.8.0. Специалисты проверили корректность установки клиентского ПО, стабильность его работы в среде операционной системы, а также стабильность подключения пользователей к удаленным рабочим столам и бесперебойность их работы. Отдельное внимание в процессе тестирования уделялось подключению к виртуальным рабочим столам по протоколам GLINT и RDP.

Space Client — клиентское программное обеспечение российской компании «Даком М» (бренд Space), входящее в состав платформы виртуализации рабочих столов Space VDI. Предназначено для удаленного подключения пользователей к виртуальным и физическим рабочим столам через графический интерфейс. Поддерживает работу на компьютерах, ноутбуках и тонких клиентах под управлением Windows, Linux и macOS, обеспечивая аутентификацию пользователей, выбор доступного рабочего стола и подключение к нему.

«Ред ОС» — российская операционная система, проверенная 2 млн инсталляций и обеспечивающая стабильную работу корпоративных сервисов на серверах, рабочих станциях и специализированных устройствах. Предназначена для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры, в том числе может использоваться как ОС для тонких клиентов. Включена в реестр российского ПО и сертифицирована ФСТЭК России, что позволяет использовать ее в государственных и корпоративных информационных системах с повышенными требованиями к защите информации.

По итогам испытаний подтверждено, что установка и работа Space Client 3.8.2 в среде «Ред ОС 8» выполняются корректно, а подключение к удаленным рабочим столам по обоим протоколам осуществляется успешно и без сбоев.

«Подтверждение совместимости актуальных версий Space Client и «Ред ОС» гарантирует заказчикам стабильную работу VDI-инфраструктуры и корректность пользовательских сценариев после обновлений. Это важная часть контроля качества и развития экосистемы Space», — сказал Дмитрий Смирнов, директор департамента обеспечения качества компании «Даком М».

«Обеспечение совместимости «Ред ОС» с ведущими отечественными VDI-решениями, такими как Space Client, позволяет нашим заказчикам строить безопасную и эффективную ИТ-инфраструктуру. Мы рады предложить пользователям надежный программный стек для комфортной удаленной работы, который полностью отвечает актуальным требованиям импортозамещения и защиты корпоративных данных», — сказала Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».