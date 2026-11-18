Компания «Сетере», российский разработчик решений для работы с PDF и распознавания текста, выпустила расширение для «Яндекс Браузера для организаций». Решение представлено в двух вариантах: бесплатном — для широкой аудитории — и корпоративном, который включает дополнительные инструменты для безопасной работы с документами. Об этом CNews сообщили представители «Сетере».

Бесплатная версия расширения позволяет выполнять непосредственно в «Браузере» основные операции с PDF - добавление и удаление страниц, сжатие, реорганизацию, работу с аннотациями и комментариями, а также ряд других операций. Она рассчитана на широкий круг пользователей, которым необходимо решить отдельную задачу с документом, но на компьютере нет полнофункционального PDF-редактора.

Корпоративная версия предназначена для работы с документами в организациях и дополнена функциями безопасности. В частности, она уже поддерживает безопасную работу с факсимиле (исключает его удаление из документа после сохранения). В ближайших версиях «Сетере» планирует добавить «вымарывание» чувствительной информации и работу с электронной подписью. Электронная подпись позволяет подтвердить подписанта и проконтролировать неизменность документа после подписания; «Яндекс Браузер для организаций» также поддерживает работу с «КриптоПро CSP» и российскими алгоритмами шифрования.

Расширение помогает решить распространенную проблему: если на рабочем месте нет PDF-редактора, сотрудник может воспользоваться общедоступным онлайн-сервисом и загрузить туда документ. При этом файл может содержать персональные данные, договорные условия, финансовую информацию, коммерческую тайну или другие конфиденциальные сведения.

С помощью расширения «Сетере» значительную часть необходимых операций можно выполнять непосредственно в «Браузере», не передавая документы сторонним онлайн-редакторам. Это позволяет организациям сократить количество неконтролируемых сценариев работы с корпоративными файлами и снизить связанные с ними риски утечки информации.

«"Яндекс Браузер для организаций" обеспечивает безопасную и управляемую рабочую среду с доступом к необходимым инструментам. Расширение "Сетере" дополняет его функциями для работы с PDF-документами, позволяя редактировать файлы без использования сторонних онлайн-сервисов. Это особенно важно для организаций, сотрудники которых работают с персональными данными и конфиденциальной информацией», — сказал директор по информационной безопасности «Яндекс Браузера для организаций» Дмитрий Мажарцев.

«Яндекс Браузер для организаций» позволяет администраторам централизованно управлять расширениями и задавать правила их установки и использования. Расширения также можно устанавливать в закрытом сетевом контуре организации.

В отличие от бесплатной версии для широкого круга пользователей, корпоративное решение «Сетере» ориентировано на работу с документами, к которым применяются повышенные требования безопасности. Поддержка «неизвлекаемых факсимиле», вымарывания чувствительной информации и работы с электронной подписью позволяет включить расширение в корпоративные процессы согласования и подписания PDF-документов.

«Когда на компьютере нет PDF-редактора, даже простая задача может привести сотрудника на сайт стороннего онлайн-сервиса. Если в него загружается договор, заявление, кадровый или финансовый документ, компания теряет контроль над тем, где и как обрабатывается файл. Практика показывает, что даже в условиях закрытого периметра пользователи изобретательны и все-таки находят возможность поработать с документом вне контура безопасности. Мы создавали наше расширение «Сетере ПДФ Редактор (Плагин для браузера)», чтобы необходимые операции можно было выполнять непосредственно в браузере. Это часть нашей стратегии по снижению рисков утечек персональных данных и конфиденциальной информации», — сказал Олег Ивченков, генеральный директор Группы компаний «Сетере».

Бесплатное расширение уже доступно пользователям базовой версии «Яндекс Браузера» для организаций. Если корпоративному заказчику необходимо обеспечить защиту чувствительных данных, он может использовать расширение в расширенной версии «Яндекс Браузера для организаций».



