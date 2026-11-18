Система интеллектуального анализа сетевого трафика Servicepipe FlowCollector включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России. Продукт внесён в реестр 2 октября 2026 года под номером 35387 в категории «Средства обнаружения и/или предотвращения вторжений (атак)». Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

FlowCollector предназначен для раннего выявления DDoS-атак и сетевых аномалий. Обеспечивает высокоскоростную агрегацию и обработку потоковых данных, выявляя подозрительную активность и автоматически инициируя защитные меры. Используется как самостоятельный детектор или как часть комплексной системы с Servicepipe DosGate.

«Включение FlowCollector в реестр российского ПО — важный этап развития продукта. Для заказчиков это дополнительная возможность использовать отечественное решение для анализа сетевого трафика и построения собственной системы обнаружения DDoS-атак. При разработке FlowCollector мы уделяли особое внимание автономности, гибкости настройки и совместимости с существующей инфраструктурой», — руководитель группы по подготовке технических решений Servicepipe Глеб Габитов.

В зависимости от настроенных политик система может перенаправлять атакуемый трафик на очистку, применять механизмы BGP FlowSpec или BGP Blackhole. Система также позволяет формировать подробные отчёты и статистику о сетевом трафике для исследования аномалий и оценки состояния инфраструктуры.

FlowCollector может работать полностью автономно в инфраструктуре заказчика. Решение ориентировано на телеком-операторов, финансовый сектор, хостинг-провайдеров, центры обработки данных и организаций с крупной сетевой инфраструктурой.