Компания «Амур Системс», российский производитель вычислительной техники, и компания СТР, российский разработчик в области информационных технологий, специализирующийся на создании, внедрении и сопровождении ПО для обеспечения отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры, подтвердили совместимость оборудования Amur с платформой отказоустойчивой виртуализации «ГиперСфера». Об этом CNews сообщил представитель «Амур Системс».

Решение «ГиперСфера» позволяет виртуализировать критически важные приложения, обеспечивая их бесперебойную работу. Оно устанавливается на два сервера, и в случае сбоя одного из них, система автоматически, в режиме реального времени, перемещает защищенные виртуальные машины на резервный сервер. Управление «ГиперСферой» осуществляется через интуитивно понятный веб-интерфейс, что делает ее доступной даже для пользователей с ограниченным опытом работы с подобными системами.

По итогам проведённых испытаний компания СТР выдала сертификаты совместимости на серверные платформы Amur Luna (линейка начального и корпоративного уровня) и Amur Terra (серверы для ресурсоёмких корпоративных задач), а также на СХД Amur Node и Amur Vex – в том числе в двухконтроллерных конфигурациях. Результаты зафиксированы в протоколах испытаний и сертификатах совместимости.

Проведенные испытания охватили полный жизненный цикл эксплуатации ПО «ГиперСфера»: установку и первоначальную настройку платформы на оборудовании Amur, корректное обнаружение накопителей и сетевых адаптеров, работу интерфейса управления, развёртывание отказоустойчивого кластера и управление его узлами, а также сценарии отказа одного из узлов с сохранением непрерывности работы виртуальных машин.

По итогам тестирования подтверждено: гарантированная совместимость из коробки – «ГиперСфера» штатно разворачивается на серверах и СХД Amur без доработок и обходных решений; работоспособность отказоустойчивых сценариев – при сбое одного узла критичные виртуальные машины продолжают работу на резервном узле без перезапуска и потери данных; готовность связки «российское железо + российское ПО» – обе стороны решения являются отечественными продуктами, что снимает вопросы локализации при поставках.

Сертификация переводит технику Amur с ПО «ГиперСфера» в категорию проверенных и документально подтверждённых решений с возможностью использовать в проектах импортозамещения и на критичной инфраструктуре, где отказоустойчивость и отечественный происхождение всех компонентов – обязательные требования.

Эксклюзивный дистрибьютор Amur – компания Merlion.