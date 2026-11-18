Центр макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка и экономический факультет МГУ предложили вузам пять решений, которые позволяют проверять знания студентов в аудитории в условиях массового использования ИИ. Решения опираются на ведомости 755 студентов шести потоков курса «Поведенческая и экспериментальная экономика» экономического факультета МГУ. По результатам исследования, после появления общедоступных больших языковых моделей корреляция оценок за домашние и очные работы снизилась на треть — с 0,63 в 2019–2022 гг. до 0,43 в 2023–2025 гг. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Александр Исаков, старший управляющий директор, руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка: «Мы не предлагаем отказываться от домашних заданий или запрещать студентам пользоваться искусственным интеллектом. Напротив, важно научиться выстраивать образовательный процесс так, чтобы ИИ помогал учиться, а не подменял само обучение. Для этого мы предлагаем пять решений. Например, оценку за домашнюю работу можно связать с короткой задачей-близнецом на следующем семинаре — так преподаватель поймёт, действительно ли студент разобрался в теме. Еще один инструмент — устная защита работ, которую можно проводить для случайно выбранных 10–15% студентов. Важно также проверять знания на ранних этапах курса и предлагать дополнительные консультации тем, кто отстает. При этом сам ИИ может стать помощником в обучении: например, в формате репетитора, который объясняет сложные темы и подсказывает направление решения, но не делает работу за студента. Такой подход можно выразить простым принципом: «решать вместе, а не вместо». Ещё один важный шаг — регулярно сопоставлять результаты домашних и очных работ. Это поможет университетам видеть, насколько самостоятельно студенты осваивают материал и действительно ли умеют применять знания на практике. Все это позволит не бороться с технологиями, а сохранить главное в образовании — самостоятельное мышление и способность применять знания».