Помимо привычного интерфейса для человека, в продуктах Positive Technologies появится программный интерфейс для ИИ-агентов. Через него агенты смогут напрямую обращаться к средствам защиты: запрашивать и сопоставлять данные, а также участвовать в реагировании. Это позволит специалистам поручать задачи ИИ как в отдельном продукте, так и на стыке нескольких решений. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Злоумышленники все активнее применяют искусственный интеллект для масштабирования и автоматизации атак. По данным PT AF Cloud, в III квартале 2026 г. число событий безопасности с признаками использования ИИ выросло на 65% по сравнению со II кварталом.

Кроме того, когда атакующие используют ИИ-модели для разведки, автоматического поиска уязвимостей и подготовки целевого фишинга, нагрузка на аналитиков SOC растет. Ручной сбор контекста из разрозненных источников и «алертная усталость» замедляют расследования.

Для подключения ИИ-агентов компания выпустила официальные серверы на базе открытого протокола Model Context Protocol (MCP). Каждый MCP-сервер предоставляет агенту набор инструментов для обращения к конкретному продукту. До конца года возможность подключить ИИ-агентов появится во всех продуктах Positive Technologies, включая флагманские MaxPatrol SIEM, PT NAD, MaxPatrol Endpoint Security, MaxPatrol VM, PT Sandbox и другие.

Специалист формулирует задачу на естественном языке, а агент сам выбирает доступные инструменты. Например, он может агрегировать данные о сработках из SIEM, обогащенные телеметрией из PT NAD, восстановить контекст инцидента и проработать сценарий реагирования с помощью EDR, например, по изоляции скомпрометированного хоста.

«Атакующие уже используют ИИ для автоматизации своей работы. Мы трансформируем возможности наших продуктов в инструменты для ИИ-агентов, чтобы ИБ-службы могли поручать им больше задач по защите инфраструктуры: анализировать уязвимости, проверять подозрительные файлы и сетевую активность, готовить отчетность и реагировать. MCP позволяет заказчику подключать нужные продукты к выбранному агенту и использовать их совместно, создавая новые сценарии», — сказал ML-директор Positive Technologies Андрей Кузнецов.

MCP-сервер устанавливается внутри инфраструктуры заказчика и работает как локальный адаптер, обращаясь к API продуктов по внутренней сети без необходимости открытия портов наружу. Доступные агенту данные и операции ограничиваются правами предоставленного токена. Решение поддерживает работу в полностью изолированных контурах с локальными LLM. Для работы с облачными LLM компания планирует добавить возможность ограничивать состав данных, которые MCP-сервер возвращает агенту.

Для подключения MCP-сервера в конфигурации совместимого ИИ-агента указываются параметры запуска, адрес продукта и токен доступа. Подробная документация, перечни доступных инструментов и примеры запросов опубликованы на официальных страницах продуктов, а также в отдельном разделе сайта Positive Technologies.