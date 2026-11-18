POScenter интегрировал терминалы сбора данных iData с TMDM — системой централизованного управления мобильными устройствами компании Ateuco. Теперь программное обеспечение предустановлено на все терминалы сбора данных iData, поставляемые POScenter. Об этом CNews сообщил представитель POScenter.

Интеграция позволит компаниям выстроить единый процесс работы с мобильной инфраструктурой: от выдачи терминалов сотрудникам до их настройки, обновления, мониторинга и технической поддержки. Администраторы смогут удалённо управлять терминалами, контролировать их состояние, обновлять программное обеспечение и решать типовые вопросы поддержки без выезда специалиста.

Предустановка ПО сокращает время ввода терминалов сбора данных в эксплуатацию и помогает поддерживать единые правила настройки устройств в масштабе всего парка.

Решение рассчитано на склады, логистические компании, розничную торговлю, производство и сервисные организации и подходит для устройств разных производителей, моделей и поколений. Его можно использовать как с новыми терминалами, так и с уже работающим оборудованием.

«Интеграция делает управление парком терминалов сбора данных более предсказуемым. Компании смогут централизованно настраивать, обновлять и контролировать устройства — в том числе уже используемые терминалы других производителей — без замены всей инфраструктуры», — отметил Дмитрий Жаворонков, заместитель директора по развитию ассортимента POScenter.