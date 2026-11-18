ГК «Солар» получила сертификат ФСТЭК России на платформу по мониторингу и реагированию на киберинциденты – Solar SIEM. Таким образом, решение становится доступно для госорганизаций и субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). При этом заказчики могут выбрать удобный формат работы: развернуть систему в собственном контуре (on-premise) или подключить ее как облачный сервис на базе платформы JSOC ONE. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

По данным центра противодействия кибератакам Solar JSOC, за январь-сентябрь 2026 г. выявлено 31,7 тыс. инцидентов (рост год к году – 38%). Доля сетевых атак и разведки выросла с 9% до 19%. При этом в III квартале 2026 г. наблюдался небывалый всплеск инцидентов, который превысил даже самый пиковый показатель III квартала 2022 г. (+28%). Эта динамика связана в том числе с ИИ-автоматизацией атак.

В таких условиях службе ИБ особенно важно быстро выявить и локализовать инцидент, а также выбрать меры противодействия. Часто для этих задач компании используют отдельные решения – SIEM и SOAR. Платформа Solar SIEM объединяет обе технологии, что позволяет собирать и сопоставлять события ИБ из подключенных источников, а затем запускать настроенные сценарии реагирования – из единого окна. Такой подход существенно ускоряет процессы работы SOC – в типовых сценариях платформа позволяет автоматизировать до 90% рутинных операций. В случае с Solar SIEM клиенты могут сократить расходы на внедрение до 40% по сравнению с запуском двух отдельных систем.

«Госсектору и субъектам КИИ сегодня нужны сертифицированные решения, позволяющие действовать на высоких скоростях. В условиях, когда злоумышленники автоматизируют атаки с помощью ИИ, счет идет на минуты: у аналитиков нет времени на долгий сбор данных и верификацию событий. Получив сертификат ФСТЭК на Solar SIEM, мы дали этим заказчикам возможность использовать в своих проектах платформу, которая радикально ускоряет переход от выявления угрозы к ее нейтрализации», – отметил Александр Ненахов, менеджер продукта Solar SIEM ГК «Солар».

В Solar SIEM встроены готовые правила корреляции и сценарии реагирования от крупнейшего в России центра противодействия кибератакам Solar JSOC, под защитой которого находятся свыше 300 организаций из различных секторов экономики. Интегрированный ИИ-помощник может автоматически получить дополнительную телеметрию из средств защиты, дополнить контекст инцидента и предложить план дальнейшего его расследования. Это сокращает объем информации, которую аналитику приходится вручную собирать и сопоставлять в нескольких системах.

Правила, индикаторы компрометации и сигнатуры SOC непрерывно обогащаются данными центра исследования киберугроз Solar 4RAYS. Этот центр анализирует свыше 200 млрд событий в сутки и формирует базу знаний о кибератаках. При подключении Solar TI Feeds платформа также сверяет события с индикаторами компрометации из этой базы, чтобы выявить признаки известных угроз.

Решение Solar SIEM сертифицировано ФСТЭК России по четвертому уровню доверия №5128 от 5 ноября 2026 г. Платформа также включена в Единый реестр российского программного обеспечения, запись № 21682 от 7 марта 2024 г.