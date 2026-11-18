Компания Cloud X предоставила инфраструктуру для разработки и промышленного запуска цифрового продукта «Инго Банка», обеспечив команде быстрый старт, автономность и гибкое масштабирование ресурсов. Об это CNews сообщили представители Cloud X.

Для нового цифрового продукта, связанного с оператором банковских гарантий, команде «Инго Банка» требовалось быстро развернуть полноценную среду разработки и промышленной эксплуатации как альтернативу традиционного банковского ИТ-контура. Новый цифровой продукт создавался фактически с нуля по модели внутреннего стартапа и должен был сразу работать как полноценная промышленная система, встроенная в бизнес-процессы.

Архитектура продукта формировалась на базе готовых сервисов Cloud X. По мере развития решения были развернуты вычислительные ресурсы, сетевой контур, Kubernetes-кластер, системы хранения, DNS и другие необходимые компоненты.

За счет облачной модели команда получила более эффективный путь от инфраструктурного запроса до готового ресурса и среду промышленного уровня, где производительность виртуальных ресурсов соответствует ожиданиям от физической инфраструктуры. Уже развернутая архитектура поддерживает промышленный режим работы и используется в бизнес-процессах с внешними заказчиками.

Максим Морин, управляющий директор, управление развития экспресс-продуктов «Инго Банка»: «Для нас было важно быстро и качественно запустить новый цифровой продукт. Облако Cloud X дало команде возможность самостоятельно развернуть необходимую инфраструктуру и развивать ее по мере роста продукта. В результате мы смогли пройти путь от разработки до промышленной эксплуатации без критичных блокеров».

«В этом проекте особенно важно было сохранить баланс между корпоративными требованиями банка и стартапной моделью развития продукта. Мы создали среду, в которой команда «Инго Банка» может самостоятельно развивать инфраструктуру в интересах проекта и при этом сохранять надежную интеграцию с банковским периметром», — сказал Роман Сулицкий, руководитель направления по развитию бизнеса Cloud X.