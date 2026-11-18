«Норбит» переводит процессы оптового канала сбыта компании «Офисмаг» на отечественную low-code платформу BPMSoft. Проект стартовал на базе одного филиала, в течение 2027 г. он охватит еще шесть, а в перспективе будет масштабирован уже на корпоративный блок. Миграция на новую CRM-систему объединит всю работу с клиентской базой, лидогенерацию и продажи в едином контуре. Об этом CNews сообщили представители «Норбит».

«Офисмаг» входит в состав группы компаний «Самсон» – федерального оператора на рынке офисных товаров в оптовом, корпоративном и розничном каналах сбыта. Такой масштаб бизнеса требует прозрачности процессов и гибкой настройки инструментов продаж, однако прежняя CRM не справлялась с этими задачами, поэтому было принято решение о ее замене. В качестве платформы выбрали BPMSoft по целому ряду причин. В системе уже заложены проверенные практики бизнес-процессов и эталонные отраслевые сценарии. Встроенные low-code инструменты обеспечивают необходимую гибкость, позволяют адаптировать систему под специфику без длительных модификаций и снижают зависимость от разработчиков. Все это в совокупности сокращает time2market (время вывода продукта на рынок), изменения и новые сценарии запускаются оперативнее, а компания быстрее получает отдачу от вложений в CRM.

На первом этапе команда экспертов «Норбит» сформировала концептуальный проект CRM-системы: определила целевую архитектуру, роли пользователей и логику с учетом размера сети и ассортимента. Весь объем разбили на пять поставок с гибким перераспределением функций между ними, такой формат дал бизнесу возможность получать работающие инструменты постепенно.

В рамках каждой поставки специалисты «Норбит» выполнили детальное проектирование, настройку платформы, разработку недостающего функционала и тестирование. Затем обучили фокус-группу и запустили опытно-промышленную эксплуатацию без остановки оптовых продаж. Отдельно сформировали бэклог на развитие: в него вошли изменения и улучшения, необходимые для дальнейшего масштабирования. В ходе проекта также был создан центр компетенций по BPMSoft. Внутренняя команда заказчика теперь самостоятельно управляет частью настроек и доработок.

В планах на ближайший год масштабирование и расширение функционала. Систему тиражируют еще на шесть филиалов, параллельно запустят платформу для задач маркетинга, подключат модуль полевых продаж, обеспечат омниканальность. Также настроят интеграцию со СБИС (корпоративный учет и электронный документооборот), автоматизируют формирование коммерческих предложений, принимая во внимание индивидуальные цены, и реализуют воронку продаж. В совокупности это должно сделать работу с клиентами сквозной и управляемой на всех этапах.

Дмитрий Чапский, руководитель проекта, «Офисмаг»: «Проект должен был решить ряд практических задач. В B2B ключевая проблема – зависимость клиентской работы от отдельных менеджеров и кадровых изменений, поскольку договоренности, задачи и история общения должны сохраняться в компании как управляемый бизнес-актив, а не теряться при увольнениях. Плюс, нам не хватало омниканальности и скорости реакции, а также эффективных воронок продаж, которые формируют базу под конкретные маркетинговые задачи. При этом нужна была система, которая выдержит высокую нагрузку растущих объемов продаж и позволит менять бизнес-логику без остановки процессов – BPMSoft обеспечит эту гибкость. Благодаря специалистам "Норбит", их отработанной методологии и лучшим практикам, мы не просто мигрируем в новую CRM, а можем благодаря пилоту, который идет сейчас на одном филиале, оптимизировать процессы. На практике – на реальных бизнес-процессах и нагрузке – все продумать и отладить: проверить логику работы, оценить удобство для сотрудников, убрать узкие места до того, как система пойдет в тираж».

Михаил Бубнов, директор по развитию бизнеса «Норбит»: «Нашей главной целью была не просто поставка софта, мы выстроили процесс, который бизнес сможет поддерживать самостоятельно. Поэтому с первых этапов работали в связке с командой заказчика: проектировали, тестировали и запускали вместе, а не за них. Центр компетенций стал закономерным результатом такой модели. Для "Офисмаг" он снижает зависимость от внешних подрядчиков и ускоряет реакцию на запросы бизнеса».