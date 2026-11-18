Научно-исследовательский институт телекоммуникаций НИУ ВШЭ зарегистрировал собственную цифровую платформу для разработки и апробации технологий связи шестого поколения. Платформа позволяет проводить имитационное моделирование сетей связи на физическом и канальном уровнях, а также создавать цифровые двойники базовых станций и других элементов сетевой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

3 ноября 2026 г. Роспатент выдал свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Цифровая платформа разработки и апробации технологий сетей связи», созданной сотрудниками НИИТ. Правообладателем выступает НИУ ВШЭ. Работа выполнена в рамках стратегического технологического проекта «Комплекс технологий доверенных систем связи 6G», которым руководит директор НИИТ ВШЭ, профессор Евгений Кучерявый. Проект реализуется по программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Технологии 6G находятся на этапе исследований, разработок компонент (уровня доказательства концепции) и международной стандартизации: архитектура будущих сетей и ключевые технические решения только определяются. На этой стадии основным инструментом их обоснования становится имитационное моделирование. Именно вычислительные эксперименты позволяют сравнивать альтернативные подходы и выбирать решения, которые впоследствии могут быть закреплены в международных и российских стандартах в области связи и реализованы в оборудовании.

Платформа НИИТ предназначена для имитационного моделирования сетей связи на физическом и канальном уровнях. Она охватывает как передачу сигнала по радиоканалу, так и распределение радиоресурсов между абонентами, учитывая параметры антенн, условия распространения сигнала и мобильность пользовательских устройств. Объединение обоих уровней в одной среде позволяет оценивать эффективность алгоритмов связи с учетом их взаимного влияния.

Платформа построена по модульному принципу: программное ядро позволяет подключать отдельные компоненты — алгоритмы управления радиоресурсами, модели антенных систем и радиоканала — и исследовать их совместную работу в рамках единого сценария.

Интерфейс взаимодействия исследователя с платформой реализован на основе высокоуровневых программных средств и не требует глубокого погружения во внутреннее устройство моделирующего ядра. Это позволяет сосредоточиться на исследовательской задаче и существенно сокращает цикл от постановки вычислительного эксперимента до получения результатов.

Отдельное направление применения платформы — создание цифровых двойников базовых станций и других элементов сетевой инфраструктуры. Цифровой двойник воспроизводит поведение реального объекта в виртуальной среде, что позволяет исследовать работу систем связи в различных сценариях эксплуатации и проводить предварительную оценку технических решений до натурных испытаний. Для технологий 6G, опытная инфраструктура для которых пока отсутствует, такой подход приобретает особое значение.

«Платформа моделирования с подобным функционалом как нельзя вовремя появляется на рынке разработки современных систем связи — до сих пор в России отсутствует инструментарий подобного класса. Модульная, масштабируемая архитектура платформы дает возможность ее применения не только в области стандартных систем связи, но и проприетарных. Подключение библиотек искусственного интеллекта к данной платформе позволит отечественным компаниями и университетам войти в разработку и апробацию технологий связи шестого поколения на международном уровне», – сказал Евгений Кучерявый, директор Научно-исследовательского института телекоммуникаций НИУ ВШЭ.