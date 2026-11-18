ПАО «М.видео», мультикатегорийный маркетплейс с опорой на собственную розницу и сеть партнерских ПВЗ, объявил о старте реализации нового пилотного проекта «М.Мебель», суть которого заключается в разработке на площадке розничных магазинов готовых интерьерных решений при использовании ассортимента от локальных поставщиков-производителей мебели. Первые 4 шоурума площадью до 200 кв.м. будут запущены в ноябре в действующих торговых объектах сети в Москве, Адлере, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Ранее для реализации пилота компания подала заявку на регистрацию отдельного товарного знака «М.Мебель». Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

В разрабатываемых пространствах «М.Видео» представит современные шоурумы с готовыми жизненными сценариями, которые объединят в себе бытовую технику и электронику, мебель и технологии умного дома в единую среду, что позволит клиенту быстро подобрать интерьерные решения под индивидуальный запрос. Ассортимент будет включать кухни и обеденные зоны, гостиные, мягкую мебель и мебель для геймеров. Покупателям будут доступны как модульные и готовые решения, так и индивидуальные проекты в разных ценовых сегментах. В шоурумах будут работать профессиональные дизайнеры-планировщики, которые помогут подобрать или спроектировать мебель с учетом особенностей помещения, потребностей и бюджета клиента.

Ключевая особенность проекта – возможность комплексной покупки: от разработки интерьерного решения и подбора мебели и бытовой техники. В наполнении ассортиментной матрицы на текущий момент участвует более 10 поставщиков, в том числе местные производители мебели, готовые обеспечить быструю доставку авторской разработки и необходимое качество сервиса. Для покупателей предусмотрены специальные предложения на комплексные заказы. Таким образом, «М.Мебель» предлагает новый формат обустройства дома, объединяющий мебель, технику, современные технологии и профессиональную помощь в создании комфортного пространства.

Сейчас идет подготовка шоурумов и сборка кухонных экспозиций. Открытие проекта и старт продаж состоятся до конца ноября.

Екатерина Шихова, директор по коммерции мебели компании «М.Видео»: «"М.Мебель" — это логичное продолжение развития самой популярной новой категории, появившейся в «М.Видео» в результате масштабирования маркетплейса. Ранее мы уже начали выводить товары из нестандартной для Компании товарной матрицы в офлайн-магазины: в пилотных точках появились зоны с одеждой, мебелью, товарами для дома, красоты, детей и досуга, чтобы покупатель мог увидеть и оценить товары вживую, а продавцы — получить доступ к физической полке. Теперь мы делаем следующий шаг: превращаем ассортимент мебели от локальных поставщиков в готовые интерьерные решения. В шоурумах "М.Мебель" мебель, бытовая техника и технологии умного дома будут представлены как единая среда для жизни. Клиент сможет выбрать модульное или готовое решение либо заказать индивидуальный проект с помощью дизайнера-планировщика, а затем комплексно приобрести все необходимое — от мебели до техники. Для наших партнеров это новая возможность масштабировать продажи и представлять свои товары в дополнительном офлайн-формате. Для покупателей "М.Мебель" делает обустройство дома проще: в одном месте объединяются широкий ассортимент, профессиональная экспертиза, специальные условия на комплексные заказы и сервис».