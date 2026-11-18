МТС расширила покрытие LTE-сети в Звениговском районе республики Марий Эл, который называют родиной судоходства Марийского края. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС установили новое телеком-оборудование диапазона LTE-900 с расширенным радиусом действия в селе Исменцы, поселке городского типа Красногорский, в сельском поселении Кокшайское и деревне Аниссола. Модернизированная высокоскоростная мобильная сеть МТС охватывает жилые дома, социальные, образовательные и медицинские учреждения, дома культуры и магазины, которые находятся на территории населенных пунктов. Теперь более 8,5 тыс. сельчан даже в часы высоких нагрузок на сеть могут с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами.

Звениговский район известен как родина судоходства Марийского края. Это связано с развитием речных перевозок в районе во второй половине XIX века и основанием судоремонтного завода в месте впадения в Волгу речки Звениги. Это событие стало отправной точкой для формирования судоремонтной базы. Сегодня в районе развивается туризм, связанный с историей судоходства. В административном центре — Звенигороде есть набережная и культурно-досуговый центр, где планируется разместить музей речного судоходства. Теперь туристы, посещающие эти места, могут комфортно пользоваться мобильным интернетом — оплачивать покупки, загружать онлайн-карты и туристические сервисы.

«Улучшение связи заметят и многочисленные гости, которые посещают район с целью лечебного туризма. Например, в окрестностях села Исменцы имеются источники минеральной воды и залежи лечебной грязи. На их базе работают санатории. Благодаря развитию сети МТС гости здравниц могут пользоваться навигационными сервисами, видеосвязью, банковскими приложениями, делиться фотографиями и видео во время отдыха, а также использовать технологию звонков через интернет VoLTE», — сказал директор МТС в Марий Эл Дмитрий Бобиков.