МТС и федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь» (ГП КС) впервые в России успешно протестировали прямое подключение мобильных терминалов связи через геостационарные спутники серии «Экспресс» ГП КС к коммерческой сети МТС. В будущем развитие технологии позволит пользоваться связью с обычных абонентских устройств практически в любой точке России, где отсутствует мобильная связь. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС использовала в тестах технологию неназемной сотовой связи NTN (Non-Terrestrial Networks) стандарта NB-IoT NTN Rel 17 в режиме прямой спутниковой связи с мобильными устройствами D2С (Direct-to-Cell).

В рамках тестового соединения между мобильными терминалами и коммерческой сетью МТС передавались данные и SMS через геостационарные спутники «Экспресс», находящиеся на высоте более 36 000 км. Компания также протестировала узкополосный кодек, который с помощью ИИ-модели способен обеспечить кодирование и декодирование голоса и его передачу без потерь по спутниковым каналам в узкой полосе пропускания менее 1 KБит/с.

«Вместе со специалистами ГПКС мы провели огромную инженерную работу – интегрировали и настроили оборудование для передачи и приема сигналов на спутник, оптимизировали параметры спутникового канала, решили другие сложные технологические задачи. Испытанная нами технология показала, что современные смартфоны и геостационарные спутники с высот в десятки тысяч километров способны напрямую обмениваться SMS, телеметрическими данными и даже голосом, чтобы обеспечить критически важную связь практически в любой точке России, где отсутствует обычная мобильная связь», – сказала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

«Технологии D2C серьезно повышают доступность связи для обычного пользователя. Для каждого человека это означает уверенность и безопасность в любой точке. Геостационарные космические аппараты ГП КС обеспечивают практически полное покрытие территории России, поэтому с широким внедрением перспективной связи D2C эра «вне зоны доступа» может уйти в прошлое», – отметил генеральный директор ГП КС Алексей Волин.

В большинстве стран мира технология NTN-D2С, аналогичная испытанной МТС, доступна в сервисах спутниковой связи на флагманских смартфонах Google Pixel и Samsung, а также на актуальных моделях Apple iPhone. Кроме того, эта технология широко применяется в IoT-решениях для различных индустрий.

Для передачи сигнала через геостационарные спутники МТС использовала специальную NTN-базовую станцию, прототип которой испытан летом 2025 г. Тогда в лаборатории МТС был развернут макет, имитирующий условия работы абонентского терминала с базовой станцией 5G на спутнике. С помощью эмулятора канала «спутник-земля» имитировались условия эффекта Доплера, увеличенных временных задержек, повышенного затухания сигнала. Теперь МТС продемонстрировала работоспособность этой базовой станции в реальных условиях.