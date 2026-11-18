Nvidia, счастливо оставаться

В компании Nvidia назревает крупномасштабное увольнение сотрудников – они намерены уйти по собственному желанию, не собираясь работать под началом нового генерального директора. В середине ноября 2026 г. с поста СЕО Nvidia принудительно ушел ее основатель Дженсен Хуанг (Jensen Huang), который руководил своей корпорацией на протяжении 33 лет.

Притом к увольнению готовятся вовсе не рядовые сотрудники, а наиболее ценный, «незаменимый» персонал (irreplaceable), пишет издание The Wall Street Journal. Руководство компании предупредил об этом один из ее опытных специалистов, направивший внутреннее письмо высшему руководству и совету директоров Nvidia.

В письме так и говорится – «невозможность восстановить Дженсена Хуанга в должности генерального директора может привести к потере "незаменимого таланта"» (failure to reinstate Jensen Huang as chief executive could lead to the loss of ‘irreplaceable talent).

Все очень серьезно

Согласно источникам The Wall Street Journal, автором письма с предостережением является директор по технологиям для разработчиков Надер Халил (Nader Khalil). В своем обращении он настоятельно призывал восстановить Хуанга в должности генерального директора, чтобы компания не потеряла лояльных и важных сотрудников.

Сгенерировано ИИ Уволившихся сотрудников с бесценным опытом могут перехватить прямые конкуренты Nvidia

Халил не стал мелочиться и отправил свое письмо десяткам людей. По информации издания, адресатами были примерно 60 непосредственных подчиненных совета директоров Nvidia и 10 его членов.

Халил предупредил их всех, что «незаменимые таланты Nvidia сейчас рассматривают возможность ухода» (Irreplaceable talent at Nvidia is now contemplating departing).

По мнению экспертов портала Tom’s Hardware, массовый уход талантливых инженеров может очень сильно ударить по Nvidia. Без ключевых сотрудников, от которых компания сильно зависит, развитие видеокарт и чипов для нейросетей может остановиться или даже откатиться назад, поскольку Nvidia потеряет сотрудников, которые работали над созданием архитектур и систем, которые делают Nvidia тем, чем она является сегодня.

Начало положено

Прогнозы Халила уже начали сбываться. Как сообщал CNews, в середине ноября 2026 г. в числе первых заявление по собственному желанию написал Даррел Дай (Darrel Dai). В компании он работал инженером-исследователем в сфере робототехники – одном из новых направлений работы Nvidia.

Дай ушел именно по причине увольнения Хуанга с поста гендиректора Nvidia. Напомним, основатель Nvidia замешан в политическом скандале на фоне измен жене – у него была связь с гендиректором компании Megaspeed Элис Хуанг (Alice Huang), которую подозревают в шпионаже в пользу Китая.

Также выяснились подробности о его внебрачной связи с одной из подчиненных. Поначалу совет директоров не намеревался увольнять Хуанга, но его личные отношения с сотрудницей вынудили членов совета директоров изменить свое мнение.

Ничего не помогает

После отставки Хуанга Также в Сети появилась онлайн-петиция с требованием к совету директоров Nvidia под названием «Вернуть Дженсена» (Bring Jensen Back). К моменту публикации материала под ней было собрано свыше 150 тыс. подписей. Среди подписавшихся есть миллиардер Илон Маск (Elon Musk) – основатель автогиганта Tesla и космической корпорации Space X, а также Тим Суини (Tim Sweeney) – основатель и генеральный директор культовой компании из сферы видеоигр Epic Games.

Помимо этого, существует открытое письмо, подписанное многочисленными нынешними и бывшими сотрудниками Nvidia, а также генеральными директорами технологических компаний и инвесторами. В нем говорится, что сотрудники обеспокоены несправедливым и неправомерным отстранением Хуанга от должности, и выражают обеспокоенность тем, что у них нет «доступа к закрытым обсуждениям совета директоров», и что им не были представлены доказательства того, что Элис Хуанг действительно была шпионкой.

В открытом письме содержится требование о восстановлении Дженсена Хуанга в должности генерального директора при условии проведения независимого расследования и справедливого слушания, включая предоставление конкретного, основанного на доказательствах объяснения того, почему Nvidia не должна оставлять Хуанга на посту генерального директора.

Но все это пока не возымело действия. 18 ноября 2026 г. стало известно, что совет директоров Nvidia не собирается восстанавливать Хуанга в должности СЕО. Об этом лично заявил председатель совета директоров Харви Джонс (Harvey Jones).