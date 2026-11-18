Техническая служба «МегаФона» запустила новое и модернизировала существующее телеком-оборудование в Наурском районе Чечни. Изменения уже почувствовали более 16 тыс. жителей села Рубежного и казачьих станиц Калиновской и Мекенской. Сейчас средняя скорость загрузки данных здесь достигает 65 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры компании модернизировали базовые станции не только вокруг жилых домов и социальных объектов, но и в окрестностях Мекенских курганов — памятника археологии на левом берегу Терека, привлекающего внимание исследователей и туристов.

В рамках обновления инфраструктуры оператор использовал на объектах связи, расположенных в населенных пунктах, дополнительно средние и высокие диапазоны частот LTE. Работы позволили расширить площадь покрытия сети четвертого поколения, улучшить качество голосовой связи.

«Мы видим рост потребления трафика в районах нашего региона и оперативно реагируем на эти изменения. Для людей, которые живут здесь или приезжают сюда на отдых, качественная связь — это не роскошь, а повседневная необходимость. Поэтому мы продолжаем ежегодно обновлять инфраструктуру даже в таких небольших населенных пунктах как село Дальнее, где сейчас проживают не более 200 человек», — сказал руководитель технического отдела «МегаФона» в Чеченской Республике Бадрудин Арсамаков.

Изучив обезличенные данные абонентов, специалисты «МегаФона» выяснили, что осенью 2026 г. туристический поток к доисторическим погребениям увеличился на 17% по сравнению с тем же отрезком в 2025 г. Чаще всего гости приезжают из Ингушетии и Дагестана.