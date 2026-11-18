ИТ-разработчик «айФлекс» усиливает направление ЖКХ и назначил Андрея Микитенко директором продукта «Интеллектуальный Биллинг ЖКХ». Он будет развивать платформу для расчетных центров, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, опираясь на отраслевую экспертизу компании и возможности искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «айФлекс».

До «айФлекс» Андрей Микитенко работал в компании ПАО «Сбербанк», где под его руководством была создана «с нуля» платформа для расчета начислений, сбора и обработки платежей за ЖКУ. Решение было масштабировано до федерального масштаба. В «айФлекс» Андрей займется развитием продуктовой стратегии и расширением функциональности биллинговой платформы с учетом задач заказчиков, возможностей ИИ и требований отрасли ЖКХ — для расчетных центров, ресурсоснабжающих организаций (включая теплоснабжающие и энергосбытовые компании), управляющих компаний, операторов ТКО/ТБО и фондов капремонта.

Платформа является отечественным продуктом (включая ОС, СУБД и другое системное ПО) и внесена в Реестр российского ПО (№ 13752).

«В сфере ЖКХ ошибка может возникнуть на любом этапе — при учете данных, начислениях и перерасчетах, во время обработки платежей или при обмене информацией с другими системами. При этом нормативные требования регулярно меняются, а процессы каждой организации имеют свои особенности, — сказал Андрей Беляев, генеральный директор «айФлекс». — Мы объединили накопленную экспертизу в ЖКХ и опыт создания высоконагруженных систем. Наша биллинговая платформа адаптируется под бизнес-процессы конкретной организации и минимизирует вероятность возникновения ошибок».

Биллинговая платформа «айФлекс» поддерживает ключевые процессы организаций ЖКХ: ведение данных об объектах недвижимости и лицевых счетах, работу с картотекой физических и юридических лиц, учет льготных категорий жителей, настройку тарифов и нормативов, учет показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета, расчет начислений и формирование ЕПД, прием и распределение оплат, проведение перерасчетов и начисление пеней. Решение также упрощает процесс взаимодействия с жителями и помогает работать с дебиторской задолженностью. Встроенный интеграционный шлюз обеспечивает обмен данными с ГИС ЖКХ, платежными системами, «1С» и другими внешними информационными системами.

«Благодаря интеллектуальным технологиям мы выводим на рынок биллинг ЖКХ нового поколения — платформу, которая подстраивается под организацию, а не наоборот. Встроенные Low-code средства позволяют настраивать функционал и экранные формы под процессы расчетных центров, управляющих и ресурсоснабжающих организаций без привлечения разработчиков. Искусственный интеллект помогает при анализе данных и выявлении аномалий в начислениях до выпуска ЕПД. В результате у организации меньше рутины, ошибок и штрафов, а расчеты становятся быстрее и гибче. Так биллинг из учетной системы превращается в основу цифрового ЖКХ», — сказал Андрей Микитенко, директор продукта «Интеллектуальный биллинг ЖКХ».

Комплекс решений «айФлекс» для автоматизации расчетов также включает предбиллинг для сбора показаний приборов учета и данных из разнородных источников, продуктовый каталог, платежный шлюз и интеграционную платформу. Команда разработчика осуществляет аудит процессов, миграцию данных, внедрение, обучение и поддержку 24/7.