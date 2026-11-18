У «Яндекс 360» появился каталог плагинов. Они позволяют бизнесу расширить возможности виртуального офиса, добавив в него новые функции. Компании могут воспользоваться готовыми плагинами из каталога или самостоятельно создать собственные под свои задачи. Об этом CNews сообщили представители

В каталоге собрано уже больше 50 плагинов — для «Трекера», «Почты», «Календаря», «Диска», «Вики» и «Форм». С помощью плагинов можно, например, превратить входящее письмо из «Почты» в задачу в «Трекере», составить недельную сводку встреч в Календаре или сгенерировать QR-код со ссылкой на вики-страницу или опрос в Формах. В будущем плагины начнут поддерживать все сервисы «Яндекс 360».

Разработать собственный плагин и опубликовать его в каталоге может любая компания, которая использует «Почту» для доменов. «Яндекс 360» предоставляет весь необходимый инструментарий и документацию.

Перед добавлением в каталог плагины проходят модерацию. Плагин можно сделать доступным всем компаниям или только своим сотрудникам.

Собственный каталог плагинов ранее появился у «Алисы AI» для бизнеса. С их помощью ассистента можно подключить к корпоративным сервисам — «Алиса AI» будет использовать информацию из них в своих ответах.