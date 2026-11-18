ИТ-холдинг «Т1» объявил о выходе на рынок роботизации. Опираясь на опыт цифровой трансформации российских предприятий, компания сконцентрируется на разработке ПО для управления роботами, системной интеграции и сопровождении сложных комплексных проектов для крупнейших клиентов из сфер промышленности и логистики. Об этом CNews сообщил представитель «Т1».

Российский рынок робототехники в ближайшие годы может вырасти в семь раз, достигнув 211,7 млрд руб., при этом наибольший потенциал развития сосредоточен в ритейле и электронной коммерции, логистике, FMCG-производстве и тяжелой промышленности. Государство также направит до 350 млрд руб. на поддержку отрасли: цель — вывести Россию в топ-25 стран мира по плотности роботизации. Однако в отрасли есть дефицит системных интеграторов, способных реализовывать масштабные комплексные проекты. ИТ-холдинг «Т1» планирует реализовывать проекты роботизации полного цикла — от первоначального анализа и консалтинга до проектирования и сложной интеграции в существующую инфраструктуру и последующего сервисного сопровождения.

В рамках нового направления ИТ-холдинг «Т1» сфокусируется на разработке программного обеспечения в сфере роботизации и искусственного интеллекта, в частности на создании интеграционного ПО для управления роботами, встраиваемого в существующие платформы и системы автоматизации компаний, а также решений на базе ИИ для промышленных роботов. Бизнесу будут доступны гибкие финансовые модели: лизинг и аренда роботов по схеме RaaS («робот как сервис», Robot as a Service). Сервисное сопровождение проектов по всей стране обеспечат более 40 региональных отделений ИТ-холдинга «Т1».

«Спрос на роботизацию будет расти, но только там, где вендоры и интеграторы смогут доказать бизнес-эффект от использования роботов в синергии со всем ИТ-ландшафтом компаний. Наработанный нами опыт в разработке и интеграции решений для крупнейших отечественных организаций позволит применить лучшие практики и инновации в новом для нас направлении. Наши клиенты получат не просто технологию, а проработанный план включения роботизации в свои бизнес- и производственные процессы, поддержку на всех этапах внедрения и дальнейшее сопровождение», — отметил Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга «Т1».

ИТ-холдинг «Т1» уже провел серию пилотных проектов, подтверждающих зрелость технологий для ключевых отраслей экономики: финансового сектора, ритейла и логистики. Решения используются для контроля качества банковских карт, транспортировки на холодном складе и сложных логистических сценариев в ритейле.